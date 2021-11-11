Политолог: миграционный кризис – следствие разрушительной политики Запада на Ближнем Востоке

Такое мнение в эфире телеканала «Беларусь 1» выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ (Россия), политолог Владимир Шаповалов.
– Миграционный кризис – следствие разрушительной политики Запада на Ближнем Востоке. США и другие европейские страны (Польша в том числе) очень активно вторгались на территорию суверенных государств Азии, Африки, Ближнего Востока с намерением демократизировать силовым, военным путем данные народы. Тысячи убитых мирных жителей, разрушенные государства, разрушенные экономики. Кстати, о Польше. Когда в 2003-м американцы захватили Ирак, Польша была главным союзником США. И в Ираке была даже специальная польская оккупационная зона. США отметили вклад Польши в агрессию в отношении иракского народа, и теперь мы видим, что граждане этой страны, а также Афганистана стремятся через Польшу пробить себе дорогу в Германию, оказаться в других западноевропейских странах. На самом деле решение миграционных вопросов находится не на границе Беларуси и Польши, а в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, – отметил политолог.