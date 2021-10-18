Политолог: мигранты взяли на вооружение новую тактику, поляки сами ее подсказали

Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул политолог Александр Шпаковский.
– Мигранты взяли на вооружение новую тактику, поляки сами ее подсказали. [Силовики этого государства] начали пытаться вытеснять мигрантов организованными крупными группами через польско-белорусскую границу. Их где-то наловят в приграничной зоне, подвезут и начинают выбрасывать, при этом избивая резиновыми палками и нанося травмы электрошокерами. А мигранты теперь перегруппировываются, разворачиваются и толпой идут на прорыв границы. Таким образом они показали своим соотечественникам, находящимся по нашу сторону, как надо действовать. Организованные группы по сто-двести человек, а впоследствии и более крупные будут прорывать эти пограничные кордоны, преодолевать препятствия в виде натянутой колючей проволоки, которая не может остановить людей, и пытаться остаться на территории Польши, затребовать убежище и потом направиться в ФРГ, – обратил внимание политолог.
По словам эксперта, заявление профсоюза полицейских Германии о необходимости ввести временный пограничный контроль на границе между ФРГ и Польшей является логичным с точки зрения национальных интересов страны.
– Никто не пытается анализировать причинно-следственные связи.<...> Они сначала подожгли их дом, а потом пытаются отгородиться от соседа, который пришел и требует компенсации. Так не выйдет, за это нужно платить определенную цену. Это следствие колониальной политики Запада, в лицо говорю об этом западным послам на встречах, когда начинается скулеж на тему того, что Беларусь подкинула им гибридную проблему в виде мигрантов. Даже если бы наша страна очень хотела создать такие проблемы, то без предпосылок, которые бы возникли на Ближнем Востоке, это было бы невозможно, – заключил Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.