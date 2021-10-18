Политолог: мигранты взяли на вооружение новую тактику, поляки сами ее подсказали

– обратил внимание политолог.По словам эксперта, заявление профсоюза полицейских Германии о необходимости ввести временный пограничный контроль на границе между ФРГ и Польшей является логичным с точки зрения национальных интересов страны.– заключил Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.