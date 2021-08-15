Политолог: Литва выполняет определенный заказ, который ей спустили сверху

Об этом политолог, профессор МГИМО Елена Пономарёва заявила в эфире ОНТ.
– Литва в политическом смысле является связующим элементом в проекте «Большая Речь Посполитая», который никогда не состоится без Беларуси. И если идеологические корни этого проекта мы можем найти в Польше, в том числе, то Литва – это то место, которое является неким боевиком уже на фронте информационной, психологической, экономической борьбы, – отметила спикер.
Она добавила:
– Литва выполняет определенный заказ, который ей спустили сверху, потому что сама она не является ни идеологическим, ни политическим игроком.