Политолог Андрей Лазуткин считает, что при освещении процесса оппозиция замалчивает важную деталь:
Архивное фото
– Большой массив информации по Бабарико был собран не белорусскими службами, а компетентными учреждениями юстиции западных стран. О реальных мотивах Запада в этом случае мы можем только догадываться. Видимо, в какой-то момент они посчитали Бабарико российской «закладкой» и решили его таким образом убрать. По сути, его просто слили, предоставив нам подробные схемы по отмыванию денег.
Андрей Лазуткин находит забавными отдельные высказывания в прессе о том, что Виктор Бабарико – это популярный политик с большим будущим:
– Те, кто это пишет, видимо, не понимают, за что именно этот человек попал под следствие. И теперь видна логика – после того, как Виктор Бабарико был заключен под стражу, ему на замену сразу вылезла обойма женских лиц, трио Колесникова – Цепкало – Тихановская. То есть вариант с досрочным выходом Бабарико из кампании был достаточно цинично спланирован заранее.
Что же касается следствия и суда по экономическим преступлениям, то еще раз повторюсь: информация была предоставлена белорусским органам во многом из-за рубежа. Поэтому те, кто сейчас читает оппозиционные СМИ и возмущается по поводу начавшегося суда, могут смело адресовать свои претензии заграничным контрольным структурам.
Ольга ЛЕБЕДЕВА
Опубликовано:
972
Политолог Лазуткин о суде над Бабарико: те, кто сейчас читает оппозиционные СМИ и возмущается по поводу начавшегося суда, могут смело адресовать свои претензии за рубеж
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК