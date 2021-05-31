Политолог: инциденты с посадкой самолетов не редкость, но ситуацию с Беларусью искусственно политизировали

Было отмечено, что инцидент произошел ровно через неделю после того, как рейс Ryanair Афины – Вильнюс совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск.
– Общеизвестно, что такого рода инциденты не редкость в сфере авиаперевозок. Зачастую люди не обращают внимание на такие ситуации, но инцидент с Беларусью искусственно политизировали. Сейчас произошел аналогичный случай в Берлине: действия немецкой полиции схожи с теми, что предприняла белорусская стороны. Я убежден, что, если бы на борту Ryanair были лица, находящиеся в розыскном листе МВД Германии, их бы задержали также, как Романа Протасевича и Софью Сапега, – высказался политолог.
Специалист затронул и юридическую сторону вопроса:
– Случаи с сообщением о минировании, опираясь на международную практику, разворачиваются по одному сценарию. Экипаж принимает решение приземлиться, местные спецслужбы начинают досмотровые мероприятия в аэропорту на наличие бомбы. Так рейсы останавливаются на 7–8 часов. Доставляются неудобства пассажирам, встает вопрос – кому это выгодно? – задался вопросом собеседник и добавил, что причинами произошедшего вчера инцидента могут быть претензии со стороны Ирландии.
Он также отметил, что рейсы авиакомпании Ryanair довольно часто подвергаются угрозе. Для сравнения политолог привел случай, произошедший в 2016 году:
– Тогда под угрозой применения боевой авиации в Украине был развернут борт «Белавиа», следующий из Киева в Минск. Принудительная посадка была в украинском аэропорту «Жуляны». Сотрудники спецслужб вывели из самолета гражданина Армении Армена Мартиросяна. Его допросили, провели повторный досмотр его багажа. Ему приказали вернуться в Киев, иначе будет применена боевая авиация. В 2017 Мартиросян подал иск в отношении действий украинских спецслужб с целью признания их незаконными и получения компенсации. Он не был удовлетворен. Украинский судья ссылался на международную практику по аналогичным делам. Европейским судом в одном из похожих случаев было вынесено определение, что в случае сообщения и наличия потенциальной угрозы допустимо ограничивать права людей и больших масс, – обозначил он.
Шпаковский добавил: в случае с посадкой борта Афины – Вильнюс или Дублин – Краков было сообщение об угрозе. А в истории с рейсом Киев – Минск у контрольных служб были вопросы к гражданину Армении. В этом, как считает политолог, и есть различие данных ситуаций.
– Это правомерный процесс, если действовать в русле прецедентного права. Мероприятия, которые провели белорусские правоохранительные органы и спецслужбы во время посадки самолета из Афин в Вильнюс, укладываются в европейскую правовую логику и практику, – озвучил мнение эксперт.
Собеседник указал на тот факт, что этот самолет находился на взлетной полосе всю ночь – до утра 31 мая. Информация о случившемся появилась сегодня утром. А после посадки Ryanair в Минске 23 мая уже спустя 15 минут появилась реакция европейских политиков.
– Это подталкивает к мысли о срежиссированной провокации. Ранее заготовленные шаблонные заявления подводят к конкретным выводам, – заключил гость студии.
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