Политолог: инциденты с посадкой самолетов не редкость, но ситуацию с Беларусью искусственно политизировали

Было отмечено, что инцидент произошел ровно через неделю после того, как рейс Ryanair Афины – Вильнюс совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск.– высказался политолог.Специалист затронул и юридическую сторону вопроса:– задался вопросом собеседник и добавил, что причинами произошедшего вчера инцидента могут быть претензии со стороны Ирландии.Он также отметил, что рейсы авиакомпании Ryanair довольно часто подвергаются угрозе. Для сравнения политолог привел случай, произошедший в 2016 году:обозначил он.Шпаковский добавил: в случае с посадкой борта Афины – Вильнюс или Дублин – Краков было сообщение об угрозе. А в истории с рейсом Киев – Минск у контрольных служб были вопросы к гражданину Армении. В этом, как считает политолог, и есть различие данных ситуаций.– озвучил мнение эксперт.Собеседник указал на тот факт, что этот самолет находился на взлетной полосе всю ночь – до утра 31 мая. Информация о случившемся появилась сегодня утром. А после посадки Ryanair в Минске 23 мая уже спустя 15 минут появилась реакция европейских политиков.– заключил гость студии.