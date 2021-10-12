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  2. Политолог: ЕС не позволит Польше вернуть свой суверенитет

Политолог: ЕС не позволит Польше вернуть свой суверенитет

Таким мнением поделился российский и украинский политолог, историк, журналист Владимир Корнилов в эфире телеканала «Беларусь 1».

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– Польша как будто не знала, что вступление в Евросоюз означает сдачу суверенитета. Спустя десятки лет после принятия соответствующих решений о присоединении к ЕС Польша вдруг обнаружила, что не вольна принимать юридические решения в своей стране, поскольку этим занимаются Брюссель и Европейский суд, – рассуждает Владимир Корнилов. 

Он также отметил, что попытка вернуть суверенитет обернется серьезными проблемами во взаимоотношениях Польши и Евросоюза:

– ЕС не может позволить лимитрофам, которые в свое время были присоединены ради дешевой рабочей силы, взять и вернуть суверенитет.

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