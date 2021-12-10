Политолог: электорат польского правительства – полуфашисты, которые ненавидят людей других национальностей

Такое мнение выразил политолог, гендиректор Института политических исследований, депутат Госдумы России Сергей Марков в эфире телеканала "Беларусь 1".
– У поляков огромная ненависть и страх беженцев. А еще огромная потребность в жесткой власти. Именно поэтому нынешние польские избиратели с огромным наслаждением смотрели, как [польские] пограничники брандспойтами с холодной водой и перцовым газом поливали бедных беженцев. С удовольствием смотрели, как нанятые правительством бандиты избивают и убивают беженцев. Для них это бальзам на душу. Это люди с полуфашистскими взглядами, ненавидящие представителей других национальностей и готовые затравить овчарками тех, кто им не нравится, – подчеркнул политолог.
Сергей Марков также отметил, что своими действиями польские власти нарушают все возможные международные конвенции.