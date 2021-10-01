Петровский: CNN в очередной раз доказала свою ангажированность

Политолог Петр Петровский, комментируя интервью Александра Лукашенко CNN, напомнил, как вел себя телеканал во время выборов в США:

- Если мы вспомним их позицию в то время, то мы увидим всю ангажированность этого средства массовой информации, если его можно так назвать. Я напомню: тогда CNN и все остальные СМИ, аффилированные с демократической партией США, просто-напросто не давали возможность выступать, продвигать точку зрения одному из кандидатов в Президенты, действующему Президенту Дональду Трампу. Они устраивали ему сильнейшую цензуру и фактически дискредитировали Президента США в информационном пространстве.

Политолог уверен, что ожидать объективности от подобных ресурсов не стоит:

- Мы видели, что журналист, лучше сказать, сотрудник данной службы, который интервьюировал Президента Беларуси, заранее заготовил идеологизированные вопросы, которые полностью перекликались с теми вопросами, которые задавали в августе западные журналисты.

У политолога сложилось впечатление, что на Западе разработаны определенные идеологические темники, которые отражают те заблуждения, в которых пребывают данные сотрудники:

- То, что сотрудник CNN во время интервью очень нервничал, у него выпадали ручки, другие предметы, говорит о том, что во многом он осознает эту определенную ангажированность и двойные стандарты своего СМИ.

Петр Петровский также акцентировал внимание на тех словах, которые сотрудник CNN сказал после интервью: CNN не будет выполнять договоренности, прямо намекнув на цензуру выступления Президента на собственном канале.

- Вот вся их свобода слова. Кроме того, этот шаг демонстрирует высокопарное, надменное и снобистское отношение к Беларуси. Их колониальные взгляды никуда не делись, - заявил эксперт.