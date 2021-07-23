Политолог: чем меньше поступает налогов, тем меньше создается коллективных благ

– обратил внимание политолог и добавил, что в нашем государстве налоги не самые высокие по сравнению с Западной Европой.По словам Алексея Дзерманта, для решения проблемы нужно менять психологию отношения граждан государства к налогам.– отметил эксперт.Политолог добавил, что скрытие доходов вредит не столько государству, сколько самим предпринимателям и населению.– сказал Алексей Дзермант.Эксперт также добавил, что налоги, поступающие в государственный бюджет, перераспределяются страной. Большая часть средств идет на социальное обеспечение.– заключил политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.