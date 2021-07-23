Политолог: чем меньше поступает налогов, тем меньше создается коллективных благ

– Условия для бизнеса в Беларуси достаточно лояльные. Хотя мы все понимаем психологию людей: им всегда хочется чего-то большего. Поэтому особо жаловаться не приходится, просто нужно наводить порядок, – обратил внимание политолог и добавил, что в нашем государстве налоги не самые высокие по сравнению с Западной Европой.
По словам Алексея Дзерманта, для решения проблемы нужно менять психологию отношения граждан государства к налогам.
– Человек постоянно ждет от страны всего, но при этом не хочет что-то давать ей. На самом деле [люди и государство] – это сообщающиеся сосуды, где важен баланс, взаимное уважение и интерес, – отметил эксперт.
Политолог добавил, что скрытие доходов вредит не столько государству, сколько самим предпринимателям и населению.
– Чем меньше поступает налогов, тем меньше создается коллективных благ. Если человек что-то урвал, это не значит, что данный поступок приведет к успеху, даже его личному. Успех – это всегда коллективный труд. Если хочешь, чтобы государство и общество развивались, двигались вперед, то должен понимать, что где-то чем-то нужно поделиться, – сказал Алексей Дзермант.
Эксперт также добавил, что налоги, поступающие в государственный бюджет, перераспределяются страной. Большая часть средств идет на социальное обеспечение.
– Это медицина, инфраструктура, транспорт, образование... Постепенно, как мне кажется, психология людей меняется. Как такового иждивенчества и попыток скрыться нет. Люди более осознанно начинают подходить к доходам и своему месту в обществе, – заключил политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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