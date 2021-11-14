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Политолог Боровик: Беларусь и Россия защитят безопасность Союзного государства

В случае необходимости Россия и Беларусь способны защитить безопасность Союзного государства — таким мнением поделился политолог Вадим Боровик в эфире телеканала "Беларусь 1":

Фото из архива

Мы противостоим угрозе коллективного Запада в рамках Союзного государства. Плюс договор ОДКБ. Они (Запад — Прим. ред.) должны понимать, что здесь шутить нельзя. И посмотрите, Беларусь ведь очень тонко себя ведет. Мы ничем не бравируем, понимаем ту большую ответственность, которая лежит на Республике Беларусь, на Союзном государстве, которая касается вопросов региональной безопасности. Здесь каждый шаг должен быть очень выверен и продуман. И когда горячие головы, а иногда и недалекие политики, начинают бравировать и в Черном поре, и на польско-белорусской границе… Этого нельзя делать, потому что на кону безопасность и стабильность всего региона.
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Фото: Михалевич Диана
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