О приближающихся праздниках – Дне Победы и Дне Государственного герба и Государственного флага Беларуси говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Петром Петровским.
По мнению специалиста, победа в Великой Отечественной Войне – это и победа ценностей.
– Победа стала символом патриотизма и объединила наше общество. Важно понимать, что она – интернациональная. Беларусь на постсоветском пространстве сохранила этот интернациональный характер победы, мы не утратили ценности социальной справедливости. А в некоторых странах память о ВОВ превращают в какой-то симулятор. В Украине, прибалтийских странах и Грузии мы видим некое отречение от наследия Победы.
По мнению политолога, такой важный день, как 9 Мая, оппозиционные силы не смогут поставить под сомнение.
Петр Петровский высказался и о современных государственных символах Беларуси:
– История нашего современного флага начинает отсчет с 1944 года: тогда Иосиф Сталин обозначил, что каждая республика должна сделать свой национальный флаг. До 1950-х комиссия разрабатывала флаг БССР, причем в процессе были задействованы известные белорусы, даже Якуб Колас. В этом отношении наш национальный государственный флаг – это тоже символ Победы, – поделился мнением он.
Эксперт добавил, что в белорусском законодательстве должен быть отражен тезис, что государственный и национальный флаг – это общее понятие.
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Политолог: Беларусь не утратила ценности социальной справедливости
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