Политолог: Беларусь не утратила ценности социальной справедливости

По мнению специалиста, победа в Великой Отечественной Войне – это и победа ценностей.По мнению политолога, такой важный день, как 9 Мая, оппозиционные силы не смогут поставить под сомнение.Петр Петровский высказался и о современных государственных символах Беларуси:, – поделился мнением он.Эксперт добавил, что в белорусском законодательстве должен быть отражен тезис, что государственный и национальный флаг – это общее понятие.