Политолог: Беларусь будут еще не раз пытаться "наказывать", однако задача государства – выстроить схемы, которые помогут избежать негативных последствий от санкций

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, – подчеркнул эксперт.Александр Шпаковский отметил, что Беларусь будут еще не раз пытаться наказывать, однако сейчас задача государства заключается в выстраивании схем, которые помогут избежать негативных последствий от санкций. Кроме того, важно переориентироваться на тех партнеров, которые готовы работать с нашей страной., – уверен политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.