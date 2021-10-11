Политолог: Беларусь будут еще не раз пытаться "наказывать", однако задача государства – выстроить схемы, которые помогут избежать негативных последствий от санкций

– Пока сложно сказать, когда ЕС успокоится. Будет и пятый, и шестой пакет санкций. Они не могут уступить, так как вложено много сил и средств. Тут еще и моральный момент, ведь Александр Лукашенко мокрой перчаткой отхлестал по мордасам глобальную европейскую верхушку. Причем несколько раз: и в ситуации с коронавирусом, и при подавлении "цветной революции", и когда из самолета изъяли бандита Протасевича, и в недавнем интервью журналисту CNN. Президент сейчас настолько силен, как в свои лучшие молодые годы. Он неоднократно говорил, что будет уходить, и я убежден, что, когда настанет этот момент, большое количество людей будут упрашивать Лукашенко остаться, – подчеркнул эксперт.
Александр Шпаковский отметил, что Беларусь будут еще не раз пытаться наказывать, однако сейчас задача государства заключается в выстраивании схем, которые помогут избежать негативных последствий от санкций. Кроме того, важно переориентироваться на тех партнеров, которые готовы работать с нашей страной.
– Влияния западной инфраструктуры практически не осталось, чему я очень рад. После неудавшегося мятежа министр иностранных дел Беларуси прямо сказал европейским послам: «За все гадости заплатит ваше гражданское общество». Те, кто дестабилизировал обстановку в нашей стране, практически зачищены, вскоре их не останется вовсе, – уверен политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Шпаковский: необходимо создавать устойчивые политические институты, которые будут транслировать определенную идеологическую и духовно-нравственную повестку
Шпаковский: то, как Запад управляет миром – это страшно, для нас это повод задуматься о собственных национальных интересах и о партнерах