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  2. Политолог: Беларусь будут еще не раз пытаться "наказывать", однако задача государства – выстроить схемы, которые помогут избежать негативных последствий от санкций

Политолог: Беларусь будут еще не раз пытаться "наказывать", однако задача государства – выстроить схемы, которые помогут избежать негативных последствий от санкций

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Александр Шпаковский, комментируя санкции ЕС в отношении Беларуси. 


– Пока сложно сказать, когда ЕС успокоится. Будет и пятый, и шестой пакет санкций. Они не могут уступить, так как вложено много сил и средств. Тут еще и моральный момент, ведь Александр Лукашенко мокрой перчаткой отхлестал по мордасам глобальную европейскую верхушку. Причем несколько раз: и в ситуации с коронавирусом, и при подавлении "цветной революции", и когда из самолета изъяли бандита Протасевича, и в недавнем интервью журналисту CNN. Президент сейчас настолько силен, как в свои лучшие молодые годы. Он неоднократно говорил, что будет уходить, и я убежден, что, когда настанет этот момент, большое количество людей будут упрашивать Лукашенко остаться, – подчеркнул эксперт. 


Александр Шпаковский отметил, что Беларусь будут еще не раз пытаться наказывать, однако сейчас задача государства заключается в выстраивании схем, которые помогут избежать негативных последствий от санкций. Кроме того, важно переориентироваться на тех партнеров, которые готовы работать с нашей страной. 

– Влияния западной инфраструктуры практически не осталось, чему я очень рад. После неудавшегося мятежа министр иностранных дел Беларуси прямо сказал европейским послам: «За все гадости заплатит ваше гражданское общество». Те, кто дестабилизировал обстановку в нашей стране, практически зачищены, вскоре их не останется вовсе, – уверен политолог. 

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Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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