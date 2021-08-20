Политолог: американцы пожертвуют Литвой точно так же, как и Афганистаном

Говоря о Литве, политолог отметил, что страна допустила множество ошибок, которые привели к серьезным кризисам.
– Власти Литвы оказались недееспособными. Человеческими методами с проблемой [миграции] они справиться не могут. Кризисы, связанные с COVID-19, беженцами, внешней и внутренней политикой, вызывают много вопросов. Мы наблюдаем протесты и по поводу размещения лагерей, и касательно коронавируса. Если не будет кардинальных изменений, ухудшение ситуации увидим и в Польше. Там уже есть признаки правительственного кризиса, который проявляется через, например, выход из коалиции участников политических партий. Дальше будет больше, – обратил внимание Алексей Дзермант. – Государство – это система, которая выстраивается годами. Поэтому, чтобы изменить ее и приспособиться к новому положению дел, понадобятся годы. Литва, например, к этому не готова. Изменить ситуацию может только приход нового правительства с более адекватными и умеренными взглядами. Эта борьба в Латвии уже началась. Ряд сил, в том числе партии труда, крестьян и зеленых, используют эту ситуацию для критики правительства. Они говорят о том, что власти все делают неправильно, поэтому в кризисе, который возник в том числе и из-за испорченных отношений с Беларусью, виноваты именно они. Политические изменения там неизбежны, вопрос лишь в их интенсивности и драматизме. Ситуация достаточно взрывоопасна, и она развивается. И хотя Литва приостановила серьезный поток мигрантов, внутренняя ситуация в стране все равно накаляется. То же самое будет происходить в Польше.
По словам эксперта, граждане Литвы начинают понимать, что происходит. Они видят, что страны Прибалтики уничтожают свой народ и экономику. Алексей Дзермант считает, что это может привести к серьезным экономическим и политическим кризисам.
– Мы видим, как Литва на ровном месте испортила отношения с Китаем. Признание Тайваня ей ничего не давало. Не думаю, что американцы заплатили за это какие-то деньги. Просто литовское правительство лезет поперед батьки в пекло. Власти думают, что они так выслужатся перед США. Американцы якобы должны были оценить, что Литва стала форпостом антикитайской борьбы и борьбы с Россией и Беларусью. Это глубокое заблуждение, потому что американцы пожертвуют Литвой точно так же, как и Афганистаном, – заключил политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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