Политолог: американцы пожертвуют Литвой точно так же, как и Афганистаном

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Говоря о Литве, политолог отметил, что страна допустила множество ошибок, которые привели к серьезным кризисам.– обратил внимание Алексей ДзермантПо словам эксперта, граждане Литвы начинают понимать, что происходит. Они видят, что страны Прибалтики уничтожают свой народ и экономику. Алексей Дзермант считает, что это может привести к серьезным экономическим и политическим кризисам.– заключил политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Смотрите также: