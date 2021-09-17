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  2. Политолог: 17 сентября – это не только прошлое, но и наше будущее

Политолог: 17 сентября – это не только прошлое, но и наше будущее

Такую мысль политолог Петр Петровский высказал в проекте «Альфа Радио» «День народного единства – праздник каждого из нас».

Архивное фото

– День народного единства – это прежде всего моя семья. Почему? Потому что у меня все по отцовской линии – из Западной Беларуси, все по материнской линии – из Восточной Беларуси. И без 17 сентября не было бы меня, моей семьи, моих родных и близких, – поделился Петр Петровский.

Он добавил:

– Второй момент – это то, что мы  – самостоятельное государство, свободный народ. Один из лидеров Восточной Европы. Уникальное государство, которое не отреклось от своей истории, от своего прошлого и при этом мыслит будущим.

– Третий момент – это то, что мы видим свое будущее, мы работаем во имя будущего себя, своих детей и нашего общества. Мы не эгоисты, мы, наоборот, альтруисты. Мы готовы сделать все, чтобы наша Родина процветала. И в этом наше народное единство. 17 сентября – это не только прошлое, но и наше будущее, – резюмировал гость студии.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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