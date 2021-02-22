Политолог: бчб-символику в основном используют деструктивные силы

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Аналитик свою позицию по отношению к инициативе запрета бело-красно-белого флага выразил следующим образом:Продолжая последний тезис, политолог сказал:Шпаковский сравнил данное голосование с нынешними реалиями:Говоря о самой символике как таковой, эксперт заявил:В качестве аргументов к данному высказыванию Шпаковский перечислил ряд исторических периодов в истории Беларуси:(когда использовался бело-красно-белый флаг. – Прим. ред.)Политолог подытожил:В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.