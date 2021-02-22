Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Политолог: бчб-символику в основном используют деструктивные силы

Политолог: бчб-символику в основном используют деструктивные силы

Бчб-символику в основном используют деструктивные силы. Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Александр Шпаковский.


Аналитик свою позицию по отношению к инициативе запрета бело-красно-белого флага выразил следующим образом:

– В большинстве случаев я противник разного рода административных барьеров и запретов, потому что они зачастую создают новые проблемы. В этом плане я сторонник просветительской работы: образования, самостоятельного выбора человека на основе той объективной информации, которую он получил. Однако боюсь, что в нынешней ситуации у государства просто-напросто не остается иного выхода, кроме принятия жестких решений по данной символике. Хотя это и породит ряд юридических коллизий, связанных с тем, что на протяжении первых четырех лет независимости Беларуси эта символика была государственной. 

Продолжая последний тезис, политолог сказал: «Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» не были приняты на основании некого общенационального консенсуса. Это было решение, навязанное группой оппозиционных депутатов от партии «БНФ» большинству растерявшейся посткоммунистической номенклатуры, которая заседала тогда в Верховном совете. Позднее, в 1995 году против этой символики проголосовало подавляющее большинство граждан нашей страны».

Шпаковский сравнил данное голосование с нынешними реалиями:

– Сторонники оппозиции считают, что бело-красно-белый флаг как символ на сегодняшний день является чуть ли не общенародным, однако петицию в знак протеста против инициативы Генпрокуратуры запретить его подписали чуть более ста тысяч пользователей сети. Это вовсе не свидетельствует о массовой поддержке данной символики.


Говоря о самой символике как таковой, эксперт заявил: «Символы не виноваты. Скорее надо вести речь о том, где и в какой ситуации они использовались». В качестве аргументов к данному высказыванию Шпаковский перечислил ряд исторических периодов в истории Беларуси:



Напомню, что все эти ситуации (когда использовался бело-красно-белый флаг. – Прим. ред.) были связаны с определенными трагичными периодами в истории нашей страны. 1918 год – флаг появился в период неудачной попытки объявления Белорусской народной республики. Во время Великой Отечественной войны этот флаг использовался наряду с символикой Третьего рейха в период оккупации. После ВОВ эта символика использовалась разными эмигрантскими организациями, которые патронировались западными спецслужбами в борьбе против Советского Союза. И, наконец, – распад СССР. 

Политолог подытожил: «Я не считаю, что символ виноват. Но, тем не менее, мы видим, что он всегда всплывает на определенных трагичных этапах нашей истории. К тому же используют эту символику в основном очень деструктивные силы, связанные чаще всего не с национальными интересами нашего народа, а с некими внешними управляющими центрами».

В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Вековая дубрава взята под охрану в Стародорожском районе
Число осужденных несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 16,8%
Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России
Признание трудовых заслуг на уровне области - это еще и гордость за предприятие и район - мнение
Спортивно-развлекательная акция "БГУ в Логойске" пройдет 25 февраля
Великобритания возобновит международное сообщение для туристов не ранее 17 мая
Поставские пейзажи и портреты: в Минске открылись выставки белорусских художниц
Споры черной плесени могут пережить путешествие на Марс
Комаровский объяснил, когда прогулки в мороз действительно могут навредить ребенку
Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И коротко о культуре…
Ученые научились анализировать состав атмосферы далеких экзопланет
Коллаборация Levi’s x Pocemon, новый креативный директор Montblanc и Барби вместо моделей в коллекции Richard Quinn: что нового произошло в моде за неделю
Экспозиция белорусских производителей открылась на продовольственной выставке в Дубае
Фотофакт. В Шанхае зацвели магнолии
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества, состоялись в Минске
Виктория Боня планирует стать депутатом
Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера
Лукашенко привез в подарок Путину белорусские хамон и пармезан
Беларусь ограничивает ввоз свинины из Коми из-за АЧС
Странный выпад защиты экс-руководителя Белгазпромбанка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Советы мужчинам
Депутат: встреча Лукашенко и Путина – логичная и естественная форма взаимодействия
Нацбанк: система обеспечения финансовой стабильности основана на мониторинге угроз и анализе рисков
Хренин: в этом году День защитника Отечества наполняется особым смыслом
С белорусским народом бесперспективно разговаривать с позиции силы - Хренин
Ветеранов Вооруженных Сил поздравили в Советском районе Минска
Исаченко встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси
Биткойн снижается более чем на 15%
В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину
Госатомнадзор: безопасность БелАЭС контролируется в режиме реального времени
Аналитик БИСИ о встрече Лукашенко и Путина: в условиях современных коммуникаций формат «без галстуков» становится приоритетным
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
В Россонском районе мужчина незаконно добывал лося. Дело направлено в суд
Беларусь и Армения обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере
Риелторы: в начале года на первичном рынке жилой недвижимости Минска наблюдалось слабое снижение цен
Умерла знаменитая актриса из «Семнадцати мгновений весны»
Политолог: Беларусь и Россия не отказываются от курса на углубленную интеграцию
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Тель-Авив по 6 марта
В Минске будут комплексно работать над профилактикой повреждения дорожного покрытия
В Гомеле от пяти до восьми лет колонии получили фигуранты дела о коктейле Молотова
Запросы по "делу Белгазпромбанка" направлялись в правоохранительные органы почти 40 стран
Поставки белорусской керамической плитки на молдавский рынок планируется существенно нарастить в 2021 году
мнение
Виктория КОХНО
Ели много, да тощими стали
В канун Дня защитника Отечества в Гродно прошла военно-патриотическая игра среди отрядов МООП
Фотофакт. Весна близко
Лукашенко и Путин продолжили общение за катанием на горных лыжах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ