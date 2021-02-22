Политолог: бчб-символику в основном используют деструктивные силы

Бчб-символику в основном используют деструктивные силы. Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Александр Шпаковский.
Аналитик свою позицию по отношению к инициативе запрета бело-красно-белого флага выразил следующим образом:
– В большинстве случаев я противник разного рода административных барьеров и запретов, потому что они зачастую создают новые проблемы. В этом плане я сторонник просветительской работы: образования, самостоятельного выбора человека на основе той объективной информации, которую он получил. Однако боюсь, что в нынешней ситуации у государства просто-напросто не остается иного выхода, кроме принятия жестких решений по данной символике. Хотя это и породит ряд юридических коллизий, связанных с тем, что на протяжении первых четырех лет независимости Беларуси эта символика была государственной.
Продолжая последний тезис, политолог сказал: «Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» не были приняты на основании некого общенационального консенсуса. Это было решение, навязанное группой оппозиционных депутатов от партии «БНФ» большинству растерявшейся посткоммунистической номенклатуры, которая заседала тогда в Верховном совете. Позднее, в 1995 году против этой символики проголосовало подавляющее большинство граждан нашей страны».
Шпаковский сравнил данное голосование с нынешними реалиями:
– Сторонники оппозиции считают, что бело-красно-белый флаг как символ на сегодняшний день является чуть ли не общенародным, однако петицию в знак протеста против инициативы Генпрокуратуры запретить его подписали чуть более ста тысяч пользователей сети. Это вовсе не свидетельствует о массовой поддержке данной символики.
Говоря о самой символике как таковой, эксперт заявил: «Символы не виноваты. Скорее надо вести речь о том, где и в какой ситуации они использовались». В качестве аргументов к данному высказыванию Шпаковский перечислил ряд исторических периодов в истории Беларуси:
– Напомню, что все эти ситуации (когда использовался бело-красно-белый флаг. – Прим. ред.) были связаны с определенными трагичными периодами в истории нашей страны. 1918 год – флаг появился в период неудачной попытки объявления Белорусской народной республики. Во время Великой Отечественной войны этот флаг использовался наряду с символикой Третьего рейха в период оккупации. После ВОВ эта символика использовалась разными эмигрантскими организациями, которые патронировались западными спецслужбами в борьбе против Советского Союза. И, наконец, – распад СССР.
Политолог подытожил: «Я не считаю, что символ виноват. Но, тем не менее, мы видим, что он всегда всплывает на определенных трагичных этапах нашей истории. К тому же используют эту символику в основном очень деструктивные силы, связанные чаще всего не с национальными интересами нашего народа, а с некими внешними управляющими центрами».
В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Политолог: бчб-символику в основном используют деструктивные силы
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ