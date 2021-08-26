Политик из Австрии: я выступаю против санкций в отношении Беларуси

В Беларусь с официальным визитом прибыла делегация общества австрийско-белорусской дружбы. На протяжении четырех дней австрийцы проводят встречи, пресс-конференции, посещают предприятия, знакомятся с реальной ситуацией в стране.





Доктор Вернер Герхард Мургг – член коммунистической партии федеральной земли Штирия, депутат австрийского ландтага, член городского совета города Леобен – признался журналистам, что его впечатлило то, что несмотря на санкции, введенные год назад, страна все равно процветает и развивается. И это наблюдение еще раз доказывает правильность мнения политика: санкции никогда не достигают своих целей.





– Экономические меры воздействия прежде всего направлены на ухудшение ситуации в стране и благосостояния обычного народа. Как депутат я всегда выступаю против санкции. Потому что они вредят не только обычным людям, но и бизнесу, к примеру австрийским фермерам, которые не могут продавать свою продукцию, – доктор Вернер Герхард Мургг уверен, что конфликты должны решаться путем диалога.





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