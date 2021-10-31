Политический обозреватель RuBaltic.ru: санкции против Беларуси дали обратный эффект

Таким мнением в эфире программы “Главный эфир” на телеканале “Беларусь 1” поделился политический обозреватель RuBaltic.ru Алексей Ильяшевич, говоря о нарастании экспорта белорусских товаров в Литву.
- Введение санкций против Беларуси стимулирует местный бизнес более активно закупать белорусские товары. То есть можно сказать, что санкции дали обратный эффект. Вместо того чтобы сокращать объемы внешней торговли, Литва напротив запасается белорусскими товарами впрок, - обратил внимание Алексей Ильяшевич.
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