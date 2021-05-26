Такое мнение высказал политический обозреватель телеканала СТВ Евгений Пустовой по итогам встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями государственных органов:
– Общение Главы государства с парламентариями было не официозное, а от души. Когда сидишь в Овальном зале, чувства, что там собрался политический истеблишмент, у тебя нет. Есть понимание того, что здесь – люди из народа. Представители всех регионов, разных профессий.
Подобную встречу Евгений Пустовой назвал наилучшим вариантом разрушения фейков.
В Овальном зале политический обозреватель Евгений Пустовой присутствовал в качестве одного из лидеров общественного мнения. Говоря о своей роли, журналист отметил:
– Я всегда говорю то, что идет от сердца. Мне небезразлична судьба Беларуси. Мне хочется донести свои доводы до всей части общества. Не только до тех людей, которые «За Беларусь», но и до тех, которые заблудились. Таких надо вывести на белый свет.
Фото: БЕЛТА
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Политический обозреватель Пустовой: общение Главы государства с парламентариями было от души
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