Политический обозреватель ОНТ: у части общества остается запрос на активные боевые медиадействия

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– высказался он.Игорь Тур подчеркнул, что сейчас многие журналисты стали осваивать нетипичные для себя жанры.– рассказал обозреватель.В эфире также обсудили тему развития региональной прессы.– отметил журналист.Как сказал Игорь Тур, он всегда радуется, когда его приятели по журфаку или талантливые люди становятся журналистами региональной прессы и главными редакторами. По его мнению, таким СМИ нужно «омоложение».– поделился мнением он.