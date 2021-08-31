Политический обозреватель ОНТ: у части общества остается запрос на активные боевые медиадействия

– Сейчас градус некой конфронтации и напряженности в обществе спал. Может, не вся сфера журналистики смогла отрефлексировать и перестроиться уже не на разрушение. У части общества остается запрос на активные боевые медиадействия. Но, на мой взгляд, нужно переходить к созиданию. Многие мои коллеги так и делают. И пусть останутся те люди, которые будут играть на разрушение. Многообразие форм и жанров хорошо для медиаполя, – высказался он.
Игорь Тур подчеркнул, что сейчас многие журналисты стали осваивать нетипичные для себя жанры.
– Я раньше не любил «стендапы» и работу в студии. В связи с тем, что нужно было защищаться и нападать, пришлось это осваивать. От объема информации немного сложно было психологически. Где-то в марте произошел отток негативных эмоций, – рассказал обозреватель.
– Очень большое значение играют региональные СМИ, возможно, им уделяется не так много внимания, как должно. На местах районным газетам, теле- и радиопередачам придают большое значение. Люди оттуда узнают новости своего региона. Если работает что-то не так в региональной медиасфере, это будет распространяться на всю страну. Региональная пресса поняла, что перестраиваться после событий августа прошлого года нужно, они это делают, – отметил журналист.
Как сказал Игорь Тур, он всегда радуется, когда его приятели по журфаку или талантливые люди становятся журналистами региональной прессы и главными редакторами. По его мнению, таким СМИ нужно «омоложение».
– Там первые скрипки – авторитетные и опытные люди, но некоторые модные тенденции они пропускают. И где-то не очень доверяют молодежи. Я считаю, если приходит человек с горящими глазами, нужно не мешать ему, – поделился мнением он.
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