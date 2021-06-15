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Политический аналитик рассказал о сценарии по свержению конституционного строя Беларуси

На какие стадии разбит сценарий по свержению конституционного строя нашей страны силами из-за рубежа? На этот вопрос подробно ответил политический аналитик Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Все, что произошло с белорусами в прошлом году – это, увы, не разовая акция, – подчеркнул спикер. – До этого попытки свержения конституционного строя в Беларуси в основном носили характер разведки боем. Что мы видим сейчас? Во всей этой ситуации явно наблюдается несколько стадий. 

Эксперт перечислил:

– Первая стадия – «цветная революция» (те самые «ненасильственные протесты» по методичке, которые, по идее, должны были привести к свержению власти за счет искусных информационно-психологических манипуляций). Не получилось. Вторая – переход к забастовочному движению и партизанско-террористическим методам борьбы, призывы к формированию неких отрядов самообороны, которые должны были терроризировать правоохранительные органы, чиновников и активных сторонников власти. Государство на корню уничтожило эти бандгруппы. Третья стадия – номенклатурно-военный заговор. Раз не получилось толпой и бандформированиями, Президента должны были «удушить» представители его окружения – чиновники и военные. Начался поиск предателей в среде высшего офицерства. Этот план доказан, он тоже провалился. 

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По словам аналитика, сейчас процесс находится на четвертой стадии, когда «кукловодам приходится срывать с себя маски и показывать истинную роль в нем». Речь об экономическом «удушении» Беларуси, санкционном давлении на нашу страну. «Людей не заводят лозунги про выборы, геополитику. При санкционном давлении цель, чтобы люди выходили на голодные бунты», – пояснил специалист.

– Пятая стадия – ввести войска. Пока мы эту вероятность рассматриваем как низкую, но, как люди думающие, а Президент – как Верховный главнокомандующий – мы обязаны даже к событиям низкой вероятности готовиться. А от чего зависит обеспечение Вооруженных Сил? От собственного производства. Да, за нами Россия, которая не даст в обиду. Но и самим нужно кое-что уметь, чтобы у противника не возникало даже соблазна перейти к пятой стадии.

Напомним, вчера Глава государства в Оршанском районе побывал на авиаремонтном заводе, ознакомился с отечественным производством стрелкового оружия и боеприпасов и сформулировал задачу на разворачивание локализации.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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