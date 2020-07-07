Политический аналитик: на президентских выборах 9 августа прогнозируется высокая явка избирателей

На президентских выборах 9 августа прогнозируется высокая явка избирателей. А белорусское общество достаточно солидарно в оценках качеств, которыми должен обладать кандидат в президенты. Такое мнение высказал «СБ. Беларусь сегодня» декан факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета, политический аналитик Вадим Гигин, комментируя результаты социологического опроса «Региональные особенности электорального поведения населения Беларуси». Его провела Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных объединений.
Фото: архив БЕЛТА
Как рассказал БЕЛТА председатель Республиканского союза общественных объединений БКМО Павел Алексо, о проведении выборов Президента знает подавляющее число белорусов – 98,9%:
– Важным событием в жизни страны их считают 91,9% респондентов. Большинство (64%) рассматривают выборы как возможность личного влияния на будущее развитие страны, четверть ответивших (24,3%) относятся к ним как к закрепленной в Конституции форме демократии. И только каждый десятый (11,5%) считает выборы лишь формальной процедурой, не влияющей на реальный политический климат в стране.
По словам Вадима Гигина, с этим результатом социологов вряд ли кто-то поспорит:
– Во всех странах с президентской формой правления мы можем даже выстроить определенную иерархию важности и принципиальности избирательных кампаний для граждан. На первом месте всегда и везде находятся президентские выборы. Они вызывают самый острый накал политической борьбы, конкуренцию личностей, идеологий и программ. На втором месте, как правило, парламентские выборы и затем – местные.
События нынешнего лета показывает, что о президентских выборах знают все, и они действительно являются самым важным событием политической жизни не только этого года, но и всех пяти лет.
– Беларусь не просто выбирает Президента, но и дальнейшее направление развития, – подчеркнул политический аналитик. – Отсюда и интерес общества к предвыборной борьбе. Обратите внимание, более 90 процентов респондентов не только знают о проведении выборов, но и считают их важным событием. Сам старт президентской кампании этого года был невероятно интенсивным. Посмотрите, как люди записывались в инициативные группы и действующего Президента, и его оппонентов, насколько активно проходил сбор подписей по всей стране. Это дает право рассчитывать на высокую явку избирателей 9 августа.
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Политический аналитик: на президентских выборах 9 августа прогнозируется высокая явка избирателей
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