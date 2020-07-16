Многие вбросы и фейки, которые являются неотъемлемыми атрибутами информационной войны, рассчитаны на молодых людей, которые не помнят, не знают того, что происходило ранее. Об этом в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ сказал декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.
Фото: ОНТ
– Многие информационные вбросы рассчитаны на молодежь, которая не помнит, не интересовалась тем, что происходило, – подчеркнул он. – Вот сейчас говорят, допустим, о беспрецедентном обострении отношений между Беларусью и Россией. Ну какое беспрецедентное? Вспомните, например, октябрь 2010 года и то, как тогда действующий Президент России Дмитрий Медведев в своем видеоблоге выступил фактически с прямыми, очень резкими обвинениями в адрес Беларуси. Сам, лично. Острота отношений была такова, что было непонятно, кого Москва поддержит на тех президентских выборах. И говорилось даже о некой договоренности Запада и России в отношении будущего Беларуси.
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Политический аналитик: многие информационные вбросы рассчитаны на молодежь
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