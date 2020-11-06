Известная российская певица сыграет в драматическом телесериале "Бывшие". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Режиссеры сериала сообщили, что Полина Гагарина исполнит роль Лены – писательницы и популярного коуча.
– Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной, – написала певица под фото.
Также Гагарина рассказала, что окончила Школу-студию МХАТ, знания в которой помогут ей в этой серьезной роли.
– Так получилось, что “Бывшие” – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем. Конечно, я вышла из своей зоны комфорта – на съемке важно правильно встать, точно моргнуть, запомнить текст, суметь заплакать, сыграть точную эмоцию – это целый инструментарий профессионального актера! А у меня мало практики, поэтому какие-то вещи приходилось делать интуитивно. Но с таким кайфом! – поделилась знаменитость.
Напомним, что премьера первого сезона "Бывших" состоялась в 2018 году. Второй вышел в 2019-м.
Cтарт третьего сезона планируется в 2021 году.
Фото: start.ru
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Полина Гагарина сыграет главную роль в сериале
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