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  2. Полина Гагарина показала себя в коротком платье и шокировала фанатов

Полина Гагарина показала себя в коротком платье и шокировала фанатов

Знаменитость опубликовала в Инстаграм короткий ролик («boomerang») и обеспокоила подписчиков.

Своим постом певица поздравила всех с наступающими праздниками. На ней было надето платье-мини, усыпанное золотыми пайетками. В этом наряде можно хорошо разглядеть фигуру 37-летней Гагариной. О ней и рассуждают подписчики в комментариях:

«Полина, Вы очень похудели! ОСТАНОВИТЕСЬ! ПОЖАЛУЙСТА!» – высказалась Анастасия. 
«Полина, моргни если тебя не кормят», – так пошутила Екатерина. 
«Худышка ... уже надо поправиться ... Слишком... не надо... уже слишком худенькая...», – написала под постом Лариса. 

 Хотя некоторых внешний вид звезды вдохновляет и мотивирует:

 «Фигура супер! Спасибо за мотивацию», – прокомментировала Светлана.  

Но не обошлось без комплиментов: интернет-пользователи назвали звезду красивой, привлекательной и «куколкой». 

Кстати, в самом начале своей карьеры и после рождения второго ребенка Полину Гагарину худой назвать было сложно. Несколько лет назад певица избавилась от тридцати лишних килограммов.  
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