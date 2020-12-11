Полина Гагарина показала себя в коротком платье и шокировала фанатов

Своим постом певица поздравила всех с наступающими праздниками. На ней было надето платье-мини, усыпанное золотыми пайетками. В этом наряде можно хорошо разглядеть фигуру 37-летней Гагариной. О ней и рассуждают подписчики в комментариях:
«Полина, Вы очень похудели! ОСТАНОВИТЕСЬ! ПОЖАЛУЙСТА!» – высказалась Анастасия.
«Полина, моргни если тебя не кормят», – так пошутила Екатерина.
«Худышка ... уже надо поправиться ... Слишком... не надо... уже слишком худенькая...», – написала под постом Лариса.
Хотя некоторых внешний вид звезды вдохновляет и мотивирует:
«Фигура супер! Спасибо за мотивацию», – прокомментировала Светлана.
Но не обошлось без комплиментов: интернет-пользователи назвали звезду красивой, привлекательной и «куколкой».
Кстати, в самом начале своей карьеры и после рождения второго ребенка Полину Гагарину худой назвать было сложно. Несколько лет назад певица избавилась от тридцати лишних килограммов.