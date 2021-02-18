В Беларуси предприняли решительное наступление на пластиковую упаковку

БЕЛАРУСЬ откликнулась на мировые экологические тренды и планомерно замещает полимерную тару и упаковку аналогами из материалов, которые можно использовать неоднократно и без вреда для природы. Процесс этот непростой и реализуется поэтапно. Об окончательных сроках завершения массового перехода на экологически безопасные материалы говорить пока рано, но отступать некуда: ежегодно в стране образуется около 280 тысяч тонн полимерной упаковки — около 30 кг на каждого жителя, а вторичной переработке подлежит лишь около трети от этого количества.









Системное наступление на пластик началось несколько лет назад. Причем, сразу по нескольким фронтам. Первый — сортировка отходов, разделение их по видам. В сентябре прошлого года в Беларуси вступил в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами». Документ обязует горожан сортировать пластик, бумагу, стекло и остальные отходы, а коммунальников — вывозить эти фракции разными мусоровозами. Второе направление — постепенная замена в объектах торговли полимерной упаковки на экологически безопасную. Например, на полках магазинов предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков не только в пластиковых бутылках, но и в стеклянной таре. Параллельно взят курс на минимизацию использования полимерной упаковки и полиэтиленовых пакетов. Наконец, еще один важный шаг — ограничение использования одноразовой посуды.С 1 января 2021 года использование и продажа ряда пластиковой посуды в помещениях кафе, ресторанов, других точках общественного питания запрещена. Под раздачу попали одноразовые пластиковые ложки, вилки, ножи, палочки для размешивания горячих и холодных напитков, трубочки для коктейлей. Плюс одноразовые стаканы, чашки и тарелки. Из предприятий общепита должны были исчезнуть пластиковые контейнеры и боксы, исключение сделано лишь для полуфабрикатов и кондитерских изделий. Наступило время одноразовой посуды и упаковки из бумаги, картона, дерева и других материалов природного происхождения либо из комбинированных и текстильных материалов. Или металлических, стеклянных, керамических — на выбор.Первые недели работы по новым правилам показали: нововведение не стало чрезмерно болезненным ни для бизнеса, ни для потребителя. Во‑первых, о грядущих изменениях торговлю и общепит поставили в известность заблаговременно. Во‑вторых, подсуетились производители и поставщики — в интернете даже появился реестр компаний, готовых обеспечить магазины и кафе экологически безопасными «расходными материалами». Цена, разумеется, выше, чем на пластик, но не в разы. По данным одного из поставщиков, большинство магазинов и кафе средней и низкой ценовой категории сделали выбор в пользу бумажной посуды. Труднее всего пришлось тем, кто торгует продукцией на вынос, и заведениям общепита, осуществляющим доставку: ланч‑боксы из вспененного полистирола были очень удобны и недороги. Экологичный аналог стоит примерно в два раза больше.В настоящее время Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси осуществляет мониторинг выполнения объектами розничной торговли и общепита введенных ограничений по пластиковой посуде. Возможный штраф — до 10 базовых величин для первого раза. Это 290 белорусских рублей. Однако сперва субъектам хозяйствования все же предложат добровольно устранить нарушение без наложения штрафных санкций.Что дальше? В стране давно предлагают отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более одного литра. Возможно, это произойдет в ближайшую пятилетку — для этого необходимо внести изменения в ряд технических документов. Намечено введение депозитно‑залоговой системы для сбора пластиковой, стеклянной тары, банок из жести. Будут открываться производства экологически безопасной упаковки. Одна из эффективных мер — снижение вдвое платы, вносимой производителями и поставщиками пластика, за организацию сбора, обезвреживание и использование биоразлагаемой упаковки. Параллельно Национальная академия наук проводит комплекс научно‑исследовательских работ по определению наиболее перспективных экологических направлений получения биоразлагаемых материалов, ищет альтернативные варианты замещения пластика. Ну и, конечно, будет продолжена разъяснительная работа среди населения.— подчеркивает. —