Этот напиток уже давно стал любимчиком не только детей, но и взрослых. Какао вкусный, согревающий и очень полезный –то, что нужно зимой.
Напиток с шоколадным вкусом помогает укрепить иммунитет, защищает организм от вирусов и заряжает энергией. Положительно влияет какао на работу мозга и память. Помимо этого, благодаря содержанию витамина PP, помогает выводить из организма лишний холестерин.
Если пить какао, можно улучшить и состояние кожи. Все из-за содержащегося в нем кокохила: он влияет на рост клеток кожи, ускоряет заживление ран, способствует регенерации и делает кожу моложе. В составе какао есть мелатонин: если пить его до обеда, можно защитить свою кожу от негативного воздействия ультрафиолета.
Врачи часто рекомендуют какао для профилактики инфарктов, инсультов, рака и диабета.
Из-за высокой концентрации железа он повышает образование новых клеток крови и предотвращает развитие анемии.
Чтобы получить ароматный согревающий напиток, можно воспользоваться следующим рецептом:
В кастрюлю поместите одну столовую ложку какао-порошка, добавьте чайную ложку корицы, кардамона, половину чайной ложки молотой гвоздики, щепотку соли и сахар по вкусу. Для аромата можно добавить еще и немного ванили. Все это залить молоком, тщательно перемешать и нагревать на среднем огне до тех пор, пока в напитке не исчезнут комочки. После этого дать настояться еще 5–10 минут. В готовое какао можно добавить зефирки маршмэллоу либо мяту.
Фото: woman.rambler.ru
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Полезно и вкусно. Рецепт приготовления ароматного какао
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