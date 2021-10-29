Полесский Дед Мороз будет принимать гостей в нацпарке «Припятский» с 4 декабря

Полесский Дед Мороз находится в Национальном парке «Припятский» – готовится к приезду гостей, первые из которых ожидаются 4 декабря, сообщили в природоохранном учреждении.

– «Лесной переполох в новогоднем сафари-парке» – так называется программа для юных гостей Национального парка «Припятский» и их родителей, – проинформировали в нацпарке. – Прибывших встретят Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка-зима и другие сказочные герои. В программу праздника входит экскурсия по сафари-парку с бесплатным кормлением животных, новогоднее представление, подарок от Деда Мороза, угощение.

Отправление в сказочное путешествие будет осуществляться от Музея природы в агрогородке Лясковичи Петриковского района. Ежедневно планируется давать по шесть представлений: четыре для организованных групп и две для семей.

Кроме того, новогодняя служба полесских Деда Мороза и Снегурочки объявила конкурс на лучшее письмо и лучший рисунок главному зимнему сказочному персонажу. Конкурсные работы принимаются до 25 декабря, рисунки – до 10 января (адрес есть на сайте нацпарка). Победителям в каждой из номинаций Снегурочка и Дед Мороз подарят бесплатное посещение новогодней программы в сафари-парке на двоих, а занявшим вторые и третье места – бесплатное посещение Музея природы или Музея под открытым небом на двоих.

Национальный парк «Припятский» расположен на Припятском Полесье в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 88 000 гектаров. В административном отношении парк размещается на территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Ландшафтную основу нацпарка «Припятский» составляют леса, которые вместе с болотами и пойменно-речными комплексами занимают около 95 процентов площади. Флора парка представлена 1073 видами высших растений, среди которых 22 вида деревьев и 32 вида кустарников, а также 196 видами мхов, 184 видами лишайников, 321 видом водорослей. 47 видов растений занесены в Красную книгу Республики Беларусь. На территории «Припятского» обитает 45 видов млекопитающих, 255 видов птиц, 7 видов рептилий, 11 видов амфибий, 45 видов рыб, более 3300 видов беспозвоночных животных, из них более 2500 насекомых.

Сафари-парк Национального парка «Припятский» расположился на площади 260 гектаров. Посетителям предлагается ознакомиться с различными типами леса: дубравами, березняками, сосняками, смешанными мелколиственными. Здесь же протекают речки для питья и купания животных. На полях высеваются культуры, которые используются для подкормки зверей. На территории сафари-парка встречается множество диких копытных: олени, лани, косули, лоси, дикие кабаны. Нередки встречи и с мелкими млекопитающими: лисами, зайцами, белками, ежами и др. Здесь же находят для себя жилище несколько десятков видов птиц. Также имеется контактный зоопарк, где живет ручной олень, а также индюшки, серые гуси и др.