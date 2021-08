Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles

Фото:

Издание под названием The Lyrics будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Отмечается, что в книге будут описаны все этапы творчества музыканта, получится «автопортрет в 154 песнях».В произведение также войдут текст незаписанной песни Tell Me Who He Is, личные фотографии, черновики и рисунки Маккартни.Книга выйдет 2 ноября.