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Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни выпустит книгу, в которой будут представлены тексты неизвестных ранее песен группы The Beatles. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: paulmccartney.com

Издание под названием The Lyrics будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Отмечается, что в книге будут описаны все этапы творчества музыканта, получится «автопортрет в 154 песнях».

В произведение также войдут текст незаписанной песни Tell Me Who He Is, личные фотографии, черновики и рисунки Маккартни. 

Книга выйдет 2 ноября.
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