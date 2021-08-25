Пол Маккартни издаст ранее неизвестные песни The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни выпустит книгу, в которой будут представлены тексты неизвестных ранее песен группы The Beatles. Об этом сообщает The Guardian.
Фото: paulmccartney.com
Издание под названием The Lyrics будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Отмечается, что в книге будут описаны все этапы творчества музыканта, получится «автопортрет в 154 песнях».
В произведение также войдут текст незаписанной песни Tell Me Who He Is, личные фотографии, черновики и рисунки Маккартни.
Книга выйдет 2 ноября.