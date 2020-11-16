Во вторник утром, 17 ноября, в связи с плановыми техническими работами станет невозможным приобретение и возврат билетов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Об этом сообщается на сайте Белорусской железной дороги.
Плановые технические работы будут проводиться с 9:00 до 10:00. Именно в это время пассажирам следует обратиться в билетные кассы с целью покупки или возврата билетов на поезда.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.
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Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ