Покупателям первого магазина с мерчем от Лукашенко обещают президентские презенты

Стало известно, где откроется первый магазин с мерчем от Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Фото: Telegram-канал "Пул Первого"
"Уже завтра в ТЦ "Замок" в 12:00 откроет свои двери первый (в истории!) магазин с мерчем от Президента. Такого еще не было", – пишет Telegram-канал "Пул Первого".
Уточняется, что магазин начнет работу на втором этаже торгового центра. Первой сотне покупателей обещают президентский презент.
Ранее в этом году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы.
Недавно свою фотографию в майке из этой серии опубликовала и пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.