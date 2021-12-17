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  2. Покупателям первого магазина с мерчем от Лукашенко обещают президентские презенты

Покупателям первого магазина с мерчем от Лукашенко обещают президентские презенты

Стало известно, где откроется первый магазин с мерчем от Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"

"Уже завтра в ТЦ "Замок" в 12:00 откроет свои двери первый (в истории!) магазин с мерчем от Президента. Такого еще не было", – пишет Telegram-канал "Пул Первого".

Уточняется, что магазин начнет работу на втором этаже торгового центра. Первой сотне покупателей обещают президентский презент.

Ранее в этом году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы.

Недавно свою фотографию в майке из этой серии опубликовала и пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
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