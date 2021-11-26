Поколение Z. Студентка Милена о себе, дружбе и идеальной работе

«НГ» будет рассказывать об интересных, талантливых молодых людях, родившихся после 1995 и до 2010 года. Большинство из них познакомились с тачпадом раньше, чем научились ходить и говорить. Они быстрые, амбициозные, отлично разбираются в гаджетах, многие начинают зарабатывать в интернете еще в школе. Что для них семья, дружба, работа? Об этом и многом другом в нашем новом проекте «Поколение Z».

17-летняя девушка об участии в конкурсе «100 идей для Беларуси», о нежелании сидеть в офисе и сложности заводить друзей

Милена Дрозд родом из Ганцевичей. Сейчас ей 17. Она первокурсница механическо-математического факультета БГУ, будущий разработчик мобильных приложений. В девятом классе девочка начала заниматься проектом по заготовке, переработке голубики в нашей стране. В 15 лет выиграла областной этап «100 идей для Беларуси». Следом взяла первое место на конкурсе Research start в Москве. Школу закончила с золотой медалью. Какой она видит в будущем себя?



IT – для кошелька, танцы и пение для души

– У тебя в школе была активная творческая жизнь, проект из сферы биологии. Но ты поступила на мехмат. Абсолютно противоположная сфера с тем, что ты делала в школе. Словно тебя в один момент резко переклинило. Что случилось?

– Со средней школы мы с руководителем постоянно ездили в ботанический сад, ставили там эксперименты над голубикой: сушили ее, перемалывали, делали мыло. Также я разрабатывала тему: «Способы кулинарной обработки овощей по снижению содержания нитратов». Поэтому, действительно, биология была ближе. После школьных уроков погружалась в танцы, пение, игру на фортепиано. Когда пришло время выбирать специальность, сначала хотела стать экономистом. Пошла к репетитору по английскому. Но мама мне однажды сказала: «Милена, если ты станешь экономистом, ты не высидишь на одном месте». И это сказал мне главный бухгалтер с экономическим образованием. Было время еще передумать, и я решила, что была не была – пойду на «айтишника».



– Но это также далеко не активная работа. А плюс – проблемы со спиной, со зрением и все это из–за малоподвижного образа жизни.

– Я понимаю. Но рассуждаю так, что моя специальность позволяет устроиться на хорошую работу. И план был такой: стану крепко на ноги, буду работать в приличной компании, иметь высокую зарплату, а там закончу курсы и уйду в творчество. И это будет больше для души.

«У меня с родителями всегда диалог»

– В школе у тебя был образ девочки-отличницы, ботаника? Или, наоборот, за любой «движ»?

– Ботаником точно не называли. Я активно участвовала в школьной жизни. Была везде, где только можно. Сейчас мне этого немного не хватает. Больше времени уходит на учебу.

– Родители многое запрещали?

– Нет. У меня очень классные родители. У нас всегда с ними был диалог. Мне привили, что, если у меня проблемы, я могу прийти с ними к маме и все рассказать. Если же не к маме, то к старшей сестре.

Бывает ли женская дружба

– Вот эта тесная связь с семьей, откуда она?

– Мама, когда была беременна, думала, что будет мальчик. А она так хотела себе девочку. Папы подолгу отсутствовал, часто ездил в командировки. И сложилось так, что мальчика собирались назвать Максим. Сестра сказала, если вдруг родится девочка назовем Милена. Как чувствовала.

Мама всегда говорила, женская дружба есть только на расстоянии, предостерегала меня от моих подружек. «Если же вы в одном коллективе, в одной среде, занимаетесь одним и тем же, то зачастую о дружбе не может идти и речи. За дружеским «хи–хи ха–ха» будет порой скрываться зависть» – говорила она.

– Тебя предавали те, кого ты считала подругами?

– Да, это были девочки, с которыми мы ходили вместе на танцы, или пение. Я рано поняла смысл маминых слов про женскую дружбу, к сожалению. Хотя, почему к сожалению, к счастью, скорее. Сейчас я редко впускаю в свой близкий круг новых людей.

– Значит ли это, что ты стала замкнутой?

– Нет, я общаюсь. Но нет такого, что ты мой лучший друг, а я твой. Есть некая невидимая граница, которую я нарисовала между собой и людьми. Я понимаю, что я жуткий экстраверт. И без общения просто сойду с ума. В общежитии мне нужен часик, чтобы отойти от учебы, передохнуть, а потом мы собираемся, готовимся к парам вместе, разговариваем. Но я понимаю, что это просто мои одногруппники, коллеги по учебе. Приду на работу, там будут новые люди. И с ними надо завязать хорошие отношения, чтобы не быть одному, чтобы можно было поговорить с кем–то в свободную минуту, обсудить рабочие моменты и не только.

«Зачем мне тратить время на парня, с которым может ничего не получится»

– Ты очень красивая девушка, сто процентов много кавалеров.

– Я тоже думала так и будет, когда поступала на мехмат.

– Да, ваш факультет всегда славился тем, что парней в разы больше и обычно три девочки в мужском цветнике.

– У нас 12 девочек на 29 человек. Половина почти. Все в шоке. Такого никогда не было. А если серьезно, помню, у меня одноклассница переживала, что у нее в ее 17 только два парня было. Эх, печаль какая. Мне 17 и у меня ни одного не было.

– Жалеешь?

– Ни капли. Есть во мне такой минус, я человек, который отдается на всю. Если я занимаюсь чем–то или увлекаюсь, то вся я будут там. Все мои мысли, все время. И это не хорошо скажется на других сферах моей жизни. Когда готовилась к поступлению, были, как мама их называет «ухажеры», но я понимала, что мне это сейчас не надо. Приоритет стоит на подготовке к ЦТ. Это мое будущее. Зачем мне тратить время на парня, с которым может ничего не получится. А скорее всего так и будет в силу возраста. Сейчас, поступив, казалось бы, можно расслабиться. Но учиться тяжело, это отнимает много сил и времени. И я понимаю, если придет любовь, она может помешать учебе и карьере.

– Каким должен быть парень, с которым ты пойдешь на свидание?

– Говорят, что девушки выбирают себе парня по типажу папы. У меня папа на 16 лет старше мамы. И он выглядит обалденно. Глядя на них, я понимаю, что я не вижу проблем в возрасте. Внешность, все мы понимаем, что, это только первое, что может зацепить. Мама всегда говорит, главное, как он к тебе будет относится. Для женщины важно, чтобы ее любили и ценили, тогда она будет цвести.

– Так есть какой–то возрастной порог, когда вот прям пора замуж? Или до 30 можно жить для себя, заниматься карьерой, а там уже подумать?

– Раньше я думала, что в 24 выйду замуж, в 25 – рожу. Сейчас я в этом не уверена. Буду заниматься собой, своим развитием. На втором или третьем курсе найду стажировку в IT–компании. Чтобы определиться с позицией там, я считаю, надо увидеть кухню изнутри. И тогда буду уже думать, какая должность мне подойдет: разработчик, тестировщик, аналитик или вообще дизайнер. Если так, то я дополнительно закончу курсы, чтобы поднабрать скиллов и быть более востребованной.