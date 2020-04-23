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  2. Поклонники самой молодой миллиардерши мира не узнали ее без макияжа

Поклонники самой молодой миллиардерши мира не узнали ее без макияжа

Американскую модель Кайли Дженнер, которая является самой молодой миллиардершей мира, запечатлели без макияжа.


На фото, которые опубликовала The Daily Mail, Дженнер настолько далека от своего глянцевого образа, что многие интернет-пользователи ее просто не узнали.


В прошлом месяце Кайли призвала 171 миллион своих подписчиков в Instagram оставаться дома в связи с пандемией нового коронавируса, пишет таблоид. Но теперь модель проигнорировал свой собственный совет, ее запечатлели в Беверли-Хиллз во время визита к подруге.


22-летняя Кайли без макияжа (она была к тому же босиком) выглядела почти неузнаваемой. В комментариях пользователи пишут, что это два разных человека, резюмируя: "Макияж и фотошоп творят чудеса!"

Кайли Дженнер является основателем косметической компании Kylie Cosmetics, она возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров (не старше 30 лет) по версии Forbes. В прошлом году Дженнер продала 51% акций Kylie Cosmetics фирме Coty за 600 млн долларов. Состояние 22-летней модели оценивается сейчас в 1,2 млрд долларов.


 

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