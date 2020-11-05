Похвальба или предусмотрительность? Штаб Байдена начал готовиться к передаче власти его администрации

Впрочем, о непосредственных планах по этой теме штаб на сайте пока не заявил. В опубликованном там письме сказано, чтоТогда в чем суть создания такого сайта сейчас? Отмечается, чтоСогласно последним данным, Fox News предсказывает Байдену поддержку 264 выборщиков, а Дональду Трампу – 214. Для победы нужно получить 270 голосов. Но напомним, что голосовать выборщики будут в декабре, поэтому нынешние результаты, которые публикуют американские СМИ, лишь предварительные.