Результаты выборов в США и кандидатура нового президента пока неизвестны, но демократы решили не терять зря времени в ожидании. Поэтому избирательный штаб Джозефа Байдена 4 ноября создал сайт, посвященный передаче власти его потенциальной администрации, пишет ТАСС.
Впрочем, о непосредственных планах по этой теме штаб на сайте пока не заявил. В опубликованном там письме сказано, что «в ряде штатов все еще подсчитывают голоса». Тогда в чем суть создания такого сайта сейчас? Отмечается, что «переходная команда продолжит готовиться как можно скорее к тому, чтобы администрация Байдена и Харрис с первого же дня смогла взяться за дело».
Согласно последним данным, Fox News предсказывает Байдену поддержку 264 выборщиков, а Дональду Трампу – 214. Для победы нужно получить 270 голосов. Но напомним, что голосовать выборщики будут в декабре, поэтому нынешние результаты, которые публикуют американские СМИ, лишь предварительные.
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Похвальба или предусмотрительность? Штаб Байдена начал готовиться к передаче власти его администрации
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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