Похудевший более чем на 40 кг продюсер "Ласкового мая" рассказал о своей диете

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, как ему удалось похудеть.





По словам Разина, диету ему посоветовали врачи, лечившие "серьезных людей", например певицу Аллу Пугачеву. И система дала результат – вес снизился со 150 до 107 килограммов, написал Разин на своей интернет-странице.

Секрет диеты заключается в том, что мясо Разин заменил на селедку. Диета, по словам продюсера, щадяще воздействует на организм. «Чувствую я себя просто прекрасно», – написал он. – Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм».

В то же время эксперты считают, что в «диете Разина», на самом деле, больше пиара. Никакой связи отказа от мяса в пользу селедки с похудением нет, заявила в интервью «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, замена мяса на рыбу в диетическом питании не принципиальна.

– Главное правило для похудения – общая калорийность, – отметила она. Если у человека дефицит калорий, то он будет худеть. Одни продукты можно заменять другими, главное – укладываться в дефицитный калораж и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом, заявила диетолог. Ничего принципиально нового в таком питании нет, подытожила она.

Источник: instagram.com/razin_andrei_lm/





