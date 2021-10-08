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  2. «Похудел на 12 кг»: адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили в тюрьме

«Похудел на 12 кг»: адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили в тюрьме

Об этом сообщил адвокат политика Бека Басилая, информирует портал Новости-Грузия.  

Фото: РИА Новости

После задержания 1 октября Михаил Саакашвили в знак несогласия с обвинениями объявил голодовку. Она продолжается уже 8 дней и за это время экс-президент похудел на 12 кг.  

– Его моральное состояние хорошее, но физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться, – отметил Басилая после посещения Саакашвили в тюрьме.

Адвокат также рассказал, что бывший глава государства по-прежнему лишен права на телефонные звонки, однако в понедельник, 11 октября, Саакашвили сможет встретиться со своими родителями и детьми.                    
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