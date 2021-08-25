Похож на гигантский амфитеатр: посмотрите на гранитный карьер в Микашевичах с высоты

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Гранитный карьер в Микашевичах. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Микашевичи появились на карте Беларуси в 1970-х годах, когда в этих местах нашли месторождение гранита. С тех пор здесь работает РУПП «Гранит» – крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке плотных горных пород. На предприятии каждый год добывают по 11 миллионов тонн щебня. На 2021 год размер карьера достигает в ширину 1860 метров, в длину – 2985 метров, в глубину – 135 метров. С высоты карьер похож на гигантский амфитеатр. За смену водители делают около 30 рейсов вверх и вниз, вывозя из карьера 40–42 тонны гранита. Перепады высот настолько ощутимы, что порой закладывает уши, как при полете в самолете. На предприятии для гостей и туристов функционирует музей, проводятся экскурсии, проходят тематические выставки. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями.