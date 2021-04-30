Похитители собак Леди Гаги арестованы. Их обвиняют в грабеже и покушении на убийство

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instagram.com/ladygaga

По данным правоохранителей, всего задержано пять человек, трое из которых принимали непосредственное участие в ограблении и нападении на помощника Леди Гаги. Пока он выгуливал собак, ему выстрелили в грудь несколько раз.Оказалось, что все злоумышленники относятся к преступной группировке. В полиции отметили, что целью нападения были именно французские бульдоги знаменитости, поскольку они дорого стоят.Напомним, в феврале нынешнего года неизвестные мужчины напали на помощника Леди Гаги, который выгуливал ее собак. Злоумышленники украли питомцев, однако через время их вернула некая женщина. По последним данным, она оказалась знакомой одного из нападавших. Как только Леди Гага пообещала заплатить 500 тысяч долларов за возращение бульдогов, преступники решили незамедлительно передать собак через подельницу.