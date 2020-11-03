Показы в Китае, новая сумка от Макуина и рваные колготки Gucci - топ-5 достижений моды за неделю

Фото:

Reuters

Фото:

Reuters

Фото:

Reuters

Фото:

MaxMara

Фото:

MaxMara

Фото:

Alexander McQueen

Фото:

Alexander McQueen

Фото:

Alexander McQueen

Фото:

Gucci

Фото:

Valentino

Фото:

Valentino

Фото:

Valentino

Фото:

Valentino

Фото:

Valentino

Пожалуй, главным фэшн-событием недели стала Китайская неделя моды в Пекине, которые стартовала 24 октября. Мероприятие продлилось девять дней, а церемония закрытия прошла в минувшее воскресенье.Победителем в номинации лучший модный дизайн стал известный китайский модельер Лю Юн, который и забрал золотую награду.Стоит отметить, что в модной индустрии Китая приглашать моделей с европейской внешностью считается особым шиком. Поэтому дизайнерские наряды некоторых брендов на подиуме представляли девушки не только из Азии, но и Европы.MaxMara в рамках коллекции Teddy Bear, представил линейку аксессуаров, вдохновленных знаменитым «плюшевым» пальто бренда.В коллекцию вошли сумки, головные уборы, варежки, митенки и даже брелоки. Все изделия линейки изготовлены из верблюжей шерсти с добавлением шелка, что делает их не только очень теплыми, но и невероятно мягкими на ощупь.Пока коллекция доступна на некоторых сайтах, а цены варьируются от 155 до 400 евро.Вдогонку к новой коллекции, Alexander McQueen продолжает расширять линию сумок The Story. В сезоне осень-зима 2020/21 бренд представил вместительный шоппер Tall Story.Модель представлена в трех вариациях кожи: матовая, стеганная и рельефная с акцентом на внутреннюю сторону контрастного цвета. Сумка имеет отличительную для этой линейки металлическую ручку, а также два кожаных ремешка, которые позволяют носить аксессуар в руках или на плече.Напомним, что в коллекции Tall Story уже представлены объемный клатч и кросс-боди на цепочке.Только фэшн-критики успокоились после выпуска джинс с пятнами, которые Gucci презентовал в сентябре, как на мир моды «свалилась» очередная новинка от бренда.На сайте модного дома появились капроновые колготки черного цвета. Их отличительной особенностью стали стрелки, которые расходятся по всей поверхности изделия. Цена такой модели составила 190 долларов.В сети по этому поводу разгорелось масштабное обсуждение. Неизвестно, что больше поразило модниц: дизайн, цена или то, что колготки уже распроданы.Многие девушки, имеющие в своем арсенале «капронки» с затяжками, могут радоваться, что их не нужно зашивать или выкидывать. Теперь можно сказать: «Так модно». Да и такая «мода» будет явно бюджетнее и доступнее, чем у Gucci.Креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли представил новые сумки из линейки Atelier. Идея к созданию такой модели пришла от вдохновения видом цветущих роз.Пиччоли известен своими искусными техниками ручной работы не только в кутюрных коллекциях, но и при создании аксессуаров. Чтобы вы понимали зачем вам эта информация, главный акцент в виде розы на модели Garavani 03 Rose Edition - полностью ручная работа. 90 кожаных лепестков разных размеров вырезаны и закреплены вручную, что придает цветку объемность и реалистичность. На изготовление одного такого изделия уходит порядка 10,5 часов.Впервые модель была представлена в коллекции осень-зима 2020 на показе в Париже.Стоимость такой красоты варьируется от 1750 долларов до 2900 в зависимости от размера изделия. В коллекции представлены не только сумки, но и обувь, которую так же украшает роза из кожаных лепестков.К слову, это не единственная новинка сумок, представленная Valentino. Теперь модный дом создаст индивидуальную сумку с изображением вашего четвероного друга.На своем официальном сайте бренд представил проект под названием ПЭТ-А-ПОРТЕР, где первое слово переводится как «животное». Вот такая игра слов вместо привычного Pret-a-porter.Раскрывая суть подробнее, Valentino запустил возможность кастомизации сумок Garavani. Покупателю необходимо выбрать модель, цвет аксессуара и при заказе на сайте загрузить изображение своего питомца. Иллюстратор Риккардо Кузимано вручную изготовит уникальный принт и инициал имени животного, которые в последствии нанесут на изделие. Важное уточнение: сумка не предназначена в качестве переноски домашних питомцев, а создана, чтобы радовать хозяев их изображениями.Valentino изготовил модель из зернистой телячьей кожи и представил ее в десяти эксклюзивных цветовых комбинациях. Сумка доступна в трех формах на выбор. Верхний край декорирован платиновыми заклепками, а сам аксессуар на магнитной застежке. Сумку можно носить как в руках, так и через плечо.Дизайнеры итальянского дома мод обещают доставить данное произведение искусства в любое место в особенной фирменной коробке. Стоимость сумки составляет около 1500 евро.Многие модницы уже оценили данную модель и охотно делятся фотографиями своих сумок в соцсетях.