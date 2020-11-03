Показы в Китае, новая сумка от Макуина и рваные колготки Gucci - топ-5 достижений моды за неделю

Пожалуй, главным фэшн-событием недели стала Китайская неделя моды в Пекине, которые стартовала 24 октября. Мероприятие продлилось девять дней, а церемония закрытия прошла в минувшее воскресенье.
Фото: Reuters
Победителем в номинации лучший модный дизайн стал известный китайский модельер Лю Юн, который и забрал золотую награду.
Фото: Reuters
Стоит отметить, что в модной индустрии Китая приглашать моделей с европейской внешностью считается особым шиком. Поэтому дизайнерские наряды некоторых брендов на подиуме представляли девушки не только из Азии, но и Европы.
Фото: Reuters
MaxMara и их плюшевая коллекция
MaxMara в рамках коллекции Teddy Bear, представил линейку аксессуаров, вдохновленных знаменитым «плюшевым» пальто бренда.
Фото: MaxMara
В коллекцию вошли сумки, головные уборы, варежки, митенки и даже брелоки. Все изделия линейки изготовлены из верблюжей шерсти с добавлением шелка, что делает их не только очень теплыми, но и невероятно мягкими на ощупь.
Фото: MaxMara
Пока коллекция доступна на некоторых сайтах, а цены варьируются от 155 до 400 евро.
Alexander McQueen выпустил сумку Tall Story
Вдогонку к новой коллекции, Alexander McQueen продолжает расширять линию сумок The Story. В сезоне осень-зима 2020/21 бренд представил вместительный шоппер Tall Story.
Фото: Alexander McQueen
Модель представлена в трех вариациях кожи: матовая, стеганная и рельефная с акцентом на внутреннюю сторону контрастного цвета. Сумка имеет отличительную для этой линейки металлическую ручку, а также два кожаных ремешка, которые позволяют носить аксессуар в руках или на плече.
Фото: Alexander McQueen
Напомним, что в коллекции Tall Story уже представлены объемный клатч и кросс-боди на цепочке.
Фото: Alexander McQueen
Рванные колготки от Gucci
Только фэшн-критики успокоились после выпуска джинс с пятнами, которые Gucci презентовал в сентябре, как на мир моды «свалилась» очередная новинка от бренда.
Фото: Gucci
На сайте модного дома появились капроновые колготки черного цвета. Их отличительной особенностью стали стрелки, которые расходятся по всей поверхности изделия. Цена такой модели составила 190 долларов.
В сети по этому поводу разгорелось масштабное обсуждение. Неизвестно, что больше поразило модниц: дизайн, цена или то, что колготки уже распроданы.
Многие девушки, имеющие в своем арсенале «капронки» с затяжками, могут радоваться, что их не нужно зашивать или выкидывать. Теперь можно сказать: «Так модно». Да и такая «мода» будет явно бюджетнее и доступнее, чем у Gucci.
Вдохновленные цветами и животными: Valentino представил новые модели сумок
Креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли представил новые сумки из линейки Atelier. Идея к созданию такой модели пришла от вдохновения видом цветущих роз.
Фото: Valentino
Пиччоли известен своими искусными техниками ручной работы не только в кутюрных коллекциях, но и при создании аксессуаров. Чтобы вы понимали зачем вам эта информация, главный акцент в виде розы на модели Garavani 03 Rose Edition - полностью ручная работа. 90 кожаных лепестков разных размеров вырезаны и закреплены вручную, что придает цветку объемность и реалистичность. На изготовление одного такого изделия уходит порядка 10,5 часов.
Впервые модель была представлена в коллекции осень-зима 2020 на показе в Париже.
Фото: Valentino
Стоимость такой красоты варьируется от 1750 долларов до 2900 в зависимости от размера изделия. В коллекции представлены не только сумки, но и обувь, которую так же украшает роза из кожаных лепестков.
Фото: Valentino
Pet-a-porter
К слову, это не единственная новинка сумок, представленная Valentino. Теперь модный дом создаст индивидуальную сумку с изображением вашего четвероного друга.
Фото: Valentino
На своем официальном сайте бренд представил проект под названием ПЭТ-А-ПОРТЕР, где первое слово переводится как «животное». Вот такая игра слов вместо привычного Pret-a-porter.
Фото: Valentino
Раскрывая суть подробнее, Valentino запустил возможность кастомизации сумок Garavani. Покупателю необходимо выбрать модель, цвет аксессуара и при заказе на сайте загрузить изображение своего питомца. Иллюстратор Риккардо Кузимано вручную изготовит уникальный принт и инициал имени животного, которые в последствии нанесут на изделие. Важное уточнение: сумка не предназначена в качестве переноски домашних питомцев, а создана, чтобы радовать хозяев их изображениями.
Фото: Valentino
Valentino изготовил модель из зернистой телячьей кожи и представил ее в десяти эксклюзивных цветовых комбинациях. Сумка доступна в трех формах на выбор. Верхний край декорирован платиновыми заклепками, а сам аксессуар на магнитной застежке. Сумку можно носить как в руках, так и через плечо.
Дизайнеры итальянского дома мод обещают доставить данное произведение искусства в любое место в особенной фирменной коробке. Стоимость сумки составляет около 1500 евро.
Многие модницы уже оценили данную модель и охотно делятся фотографиями своих сумок в соцсетях.