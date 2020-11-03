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  2. Показы в Китае, новая сумка от Макуина и рваные колготки Gucci - топ-5 достижений моды за неделю

Показы в Китае, новая сумка от Макуина и рваные колготки Gucci - топ-5 достижений моды за неделю

China Fashion Week

Пожалуй, главным фэшн-событием недели стала Китайская неделя моды в Пекине, которые стартовала 24 октября. Мероприятие продлилось девять дней, а церемония закрытия прошла в минувшее воскресенье. 

Фото: Reuters

Победителем в номинации лучший модный дизайн стал известный китайский модельер Лю Юн, который и забрал золотую награду. 

Фото: Reuters

Стоит отметить, что в модной индустрии Китая приглашать моделей с европейской внешностью считается особым шиком. Поэтому дизайнерские наряды некоторых брендов на подиуме представляли девушки не только из Азии, но и Европы. 

Фото: Reuters

MaxMara и их плюшевая коллекция

MaxMara в рамках коллекции Teddy Bear, представил линейку аксессуаров, вдохновленных знаменитым «плюшевым» пальто бренда.  

Фото: MaxMara

В коллекцию вошли сумки, головные уборы, варежки, митенки и даже брелоки. Все изделия линейки изготовлены из верблюжей шерсти с добавлением шелка, что делает их не только очень теплыми, но и невероятно мягкими на ощупь. 

Фото: MaxMara

Пока коллекция доступна на некоторых сайтах, а цены варьируются от 155 до 400 евро. 

 Alexander McQueen выпустил сумку Tall Story

Вдогонку к новой коллекции, Alexander McQueen продолжает расширять линию сумок The Story. В сезоне осень-зима 2020/21 бренд представил вместительный шоппер Tall Story. 

Фото: Alexander McQueen

Модель представлена в трех вариациях кожи: матовая, стеганная и рельефная с акцентом на внутреннюю сторону контрастного цвета. Сумка имеет отличительную для этой линейки металлическую ручку, а также два кожаных ремешка, которые позволяют носить аксессуар в руках или на плече. 

Фото: Alexander McQueen

Напомним, что в коллекции Tall Story уже представлены объемный клатч и кросс-боди на цепочке. 

Фото: Alexander McQueen

Рванные колготки от Gucci 

Только фэшн-критики успокоились после выпуска джинс с пятнами, которые Gucci презентовал в сентябре, как на мир моды «свалилась» очередная новинка от бренда.

Фото: Gucci

На сайте модного дома появились капроновые колготки черного цвета. Их отличительной особенностью стали стрелки, которые расходятся по всей поверхности изделия. Цена такой модели составила 190 долларов.

В сети по этому поводу разгорелось масштабное обсуждение. Неизвестно, что больше поразило модниц: дизайн, цена или то, что колготки уже распроданы. 

Многие девушки, имеющие в своем арсенале «капронки» с затяжками, могут радоваться, что их не нужно зашивать или выкидывать. Теперь можно сказать: «Так модно». Да и такая «мода» будет явно бюджетнее и доступнее, чем у Gucci. 

Вдохновленные цветами и животными: Valentino представил новые модели сумок

Креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли представил новые сумки из линейки Atelier. Идея к созданию такой модели пришла от вдохновения видом цветущих роз. 

Фото: Valentino

Пиччоли известен своими искусными техниками ручной работы не только в кутюрных коллекциях, но и при создании аксессуаров. Чтобы вы понимали зачем вам эта информация, главный акцент в виде розы на модели Garavani 03 Rose Edition - полностью ручная работа. 90 кожаных лепестков разных размеров вырезаны и закреплены вручную, что придает цветку объемность и реалистичность. На изготовление одного такого изделия уходит порядка 10,5 часов. 

Впервые модель была представлена в коллекции осень-зима 2020 на показе в Париже.

Фото: Valentino

Стоимость такой красоты варьируется от 1750 долларов до 2900 в зависимости от размера изделия. В коллекции представлены не только сумки, но и обувь, которую так же украшает роза из кожаных лепестков.  

Фото: Valentino

Pet-a-porter

К слову, это не единственная новинка сумок, представленная Valentino. Теперь модный дом создаст индивидуальную сумку с изображением вашего четвероного друга. 

Фото: Valentino

На своем официальном сайте бренд представил проект под названием ПЭТ-А-ПОРТЕР, где первое слово переводится как «животное». Вот такая игра слов вместо привычного Pret-a-porter.

Фото: Valentino

Раскрывая суть подробнее, Valentino запустил возможность кастомизации сумок Garavani. Покупателю необходимо выбрать модель, цвет аксессуара и при заказе на сайте загрузить изображение своего питомца. Иллюстратор Риккардо Кузимано вручную изготовит уникальный принт и инициал имени животного, которые в последствии нанесут на изделие. Важное уточнение: сумка не предназначена в качестве переноски домашних питомцев, а создана, чтобы радовать хозяев их изображениями. 

Фото: Valentino

Valentino изготовил модель из зернистой телячьей кожи и представил ее в десяти эксклюзивных цветовых комбинациях. Сумка доступна в трех формах на выбор. Верхний край декорирован платиновыми заклепками, а сам аксессуар на магнитной застежке. Сумку можно носить как в руках, так и через плечо. 

Дизайнеры итальянского дома мод обещают доставить данное произведение искусства в любое место в особенной фирменной коробке. Стоимость сумки составляет около 1500 евро. 


Многие модницы уже оценили данную модель и охотно делятся фотографиями своих сумок в соцсетях. 
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