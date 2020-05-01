Показать, научить, вдохновить – в Могилевском районе провели семинар по благоустройству

Выездной семинар-совещание «Благоустройство и качество жизни на селе» провели вчера в агрогородке Полыковичи Могилевского района.

К нему присоединилось около 50 человек: представители райисполкома, председатели сельских исполкомов, работники «Жилкомхоза», архитекторы, землеустроители. Чтобы было проще соблюдать социальную дистанцию, участников разбили на две группы.

В Могилевском районе реализуется программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» с конкретным планом мероприятий по благоустройству, уточнил заместитель председателя райисполкома Андрей Шулейко:

- В Полыковичах есть частные и многоэтажные дома, дворовые проезды и дорога с интенсивные движением, игровые площадки, зеленая зона. Весной здесь высадили 222 дерева и 400 кустарников, также разбили клумбы, покрасили и побелили имеющиеся объекты, установили новые малые архитектурные формы. И на примере этого агрогородка мы комплексно показали другим населенным пунктам, как быстро привести территорию в порядок с минимальными затратами, как нужно содержать подвалы, подъезды, инженерные сети.

Через месяц-другой деревнях и агрогородках Могилевского района проведут спонтанную проверку и оценят результат работы.