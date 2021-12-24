«Покатались шикарно»: репортаж из горнолыжного центра, где минчане с пользой для здоровья проводят время

В пятницу преодолеть диванное притяжение смогли многие - на склонах одновременно катаются не меньше полусотни человек. Причем чем ближе вечер, тем людей становится больше. Многие после сокращенного рабочего дня накануне праздника решили не упускать момент получить массу позитивных эмоций., - встречает нас«Солнечная долина» может одновременно принять до 300 человек. Всего здесь три склона. Первый - с трамплином, предназначенный для спортсменов-сноубордистов. Второй - учебный. Его длина 125 м, перепад высот - 30 м. Третий - самый высокий и крутой, длиной около 250 метров и углом наклона 45 градусов, стартовая площадка 35 на 20 метров.Около пункта проката разговорились с Верой. Девушка работает тренером в Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу. Говорит, сезон только начался, на склоне тренируются второй день:На склоне встречаем маму с двумя детьми. Анна учит Влада стоять на лыжах, пока ее старший сын Алексей уже вовсю покоряет склон:- интересуюсь у Владика, который сегодня впервые встал на лыжи и с азартом поглядывает на брата, оттачивающего фигуры.глубоко вздыхает начинающий лыжник и потирает раскрасневшиеся на морозе щеки.Основательно замерзнув, идем подкрепиться вкусными блинами и согреться чашечкой горячего кофе к ближайшему фуд-траку. Правда, в выходной день очередь к нему не меньше, чем за лыжами. Здесь можно взять блинчики с сыром, грибами, курицей, джемом, сгущенным молоком и даже с красной икрой. Ценник средний - от 4 до 9 рублей за порцию. Помимо хот-догов, можно попробовать тартилью с курицей и фасолью, жареный сулугуни в лаваше и картофель-фри. Из напитков - кофе, какао, шоколад, тыквенный латте. И даже глинтвейн трех видов!Группа студентов из БНТУ и БГУ впервые покоряет сноуборды. Мы застали ребят на краю склона и не могли пройти мимо. Уж слишком задорно веселилась компания. Оказалось, среди друзей только Владимиру стоять на сноуборде не впервой:- в один голос весело парируют Владимиру его спутники., - подключается к беседе АлександраНа склонах центра встречаем семейную пару - Андрея и Елизавету. Муж терпеливо помогает жене осваивать спуски.- Елизавета показывает обновку. - Раньше на лыжах каталась, теперь перешла на сноуборд. Из-за мужа. Он у меня заядлый сноубордист. Катаемся не только тут, частенько выбираемся в «Силичи» и «Логойск». Когда научимся уверенно кататься, может, и за границу съездим на более сложные трассы.Гости с удовольствием осваивают склоны, вспоминая позабывшиеся за лето навыки. Среди тех, кто поеданию праздничного «Оливье» предпочел сноуборд - многодетный отец Иван. Свою любовь к зимним видам спорта решил привить детям - Саше и Жене. Мальчики сильно не возражали. Как удержаться, когда такая прекрасная погода за окном?не без гордости рассказывает Иван.Пока в «Солнечной долине» можно покататься только на сноуборде и горных лыжах. Снаряжение можно взять на прокат. Один взрослый комплект горнолыжного или сноубордического оборудования на два часа обойдется в 13 рублей по будням и 16 рублей по выходным и праздникам. Для детей – 8 и 11 рублей соответственно. Взять инвентарь можно до 20:30.анонсирует Вячеслав Юдин.Вячеслав Юдин внимательно следит за прогнозами погоды, от которой напрямую зависит посещаемость центра: