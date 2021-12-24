«Покатались шикарно»: репортаж из горнолыжного центра, где минчане с пользой для здоровья проводят время

Зима, наконец, утолила нашу жажду созерцать снежные пейзажи. В такую погоду рука непроизвольно тянется к лыжам. В поисках зимних развлечений многие устремляют взоры в сторону горнолыжных центров. Кто-то едет в «Силичи» и «Логойск», а кто-то выбирает локацию поближе. «Солнечная долина» в микрорайоне Курасовщина - единственный горнолыжный центр, расположенный непосредственно в черте Минска. Корреспонденты sb.by присоединились к отдыхающим.
В пятницу преодолеть диванное притяжение смогли многие - на склонах одновременно катаются не меньше полусотни человек. Причем чем ближе вечер, тем людей становится больше. Многие после сокращенного рабочего дня накануне праздника решили не упускать момент получить массу позитивных эмоций.
- Сезон у нас стартовал в среду. Первым открыли учебный склон. Люди приходят, катаются, отдыхают. Многие берут с собой детей. С трех-четырех лет уже можно смело ставить на лыжи. Ботиночки на такой возраст есть, - встречает нас директор горнолыжного центра Вячеслав Юдин. – Новички могут взять уроки инструктора. Услуга стоит 45 рублей в час. Дешевле всего брать групповые занятия на 4-6 человек, получается по 25 рублей в час с каждого.
«Солнечная долина» может одновременно принять до 300 человек. Всего здесь три склона. Первый - с трамплином, предназначенный для спортсменов-сноубордистов. Второй - учебный. Его длина 125 м, перепад высот - 30 м. Третий - самый высокий и крутой, длиной около 250 метров и углом наклона 45 градусов, стартовая площадка 35 на 20 метров.
Около пункта проката разговорились с Верой. Девушка работает тренером в Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу. Говорит, сезон только начался, на склоне тренируются второй день:
- Работаем с разными возрастами. От семи лет и старше. Сегодня у меня две группы. Это дети, которые занимаются уже два года. Ходим по школам, отбираем ребят, в которых виден потенциал…
На склоне встречаем маму с двумя детьми. Анна учит Влада стоять на лыжах, пока ее старший сын Алексей уже вовсю покоряет склон:
- Леше десять. Фристайлом занимается с четырех лет. Сначала отвели его на секцию спортивной гимнастики, там нам посоветовали отдать его в школу фристайла. Сегодня первое в этом году занятие. Когда прыгает с трамплина - у меня сердце замирает…
- Как тебе на лыжах? Хочешь кататься, как брат? - интересуюсь у Владика, который сегодня впервые встал на лыжи и с азартом поглядывает на брата, оттачивающего фигуры.
- Угу, тяжело, - глубоко вздыхает начинающий лыжник и потирает раскрасневшиеся на морозе щеки.
Основательно замерзнув, идем подкрепиться вкусными блинами и согреться чашечкой горячего кофе к ближайшему фуд-траку. Правда, в выходной день очередь к нему не меньше, чем за лыжами. Здесь можно взять блинчики с сыром, грибами, курицей, джемом, сгущенным молоком и даже с красной икрой. Ценник средний - от 4 до 9 рублей за порцию. Помимо хот-догов, можно попробовать тартилью с курицей и фасолью, жареный сулугуни в лаваше и картофель-фри. Из напитков - кофе, какао, шоколад, тыквенный латте. И даже глинтвейн трех видов!
Группа студентов из БНТУ и БГУ впервые покоряет сноуборды. Мы застали ребят на краю склона и не могли пройти мимо. Уж слишком задорно веселилась компания. Оказалось, среди друзей только Владимиру стоять на сноуборде не впервой:
- Катаюсь не так часто, как хотелось бы. Последний раз был года три назад. Сегодня покатались шикарно! И цены порадовали - 26 рублей с оборудованием за человека. В «Силичах» и «Логойске» дороже. Там только за подъемник выходило около 26 рублей. Но здесь горка маленькая. Ждем, когда откроется основной склон.
- А нам нормально, мы в первый раз. Учебный склон - самое то для новичков, - в один голос весело парируют Владимиру его спутники.
- Выезжаем кататься на лыжах в «Силичи», «Логойск». В основном с родителями. За зиму стараемся раза два-три выезжать, - подключается к беседе Александра. - Сегодня провели здесь с ребятами два часа, и даже не заметили, как время пролетело.
На склонах центра встречаем семейную пару - Андрея и Елизавету. Муж терпеливо помогает жене осваивать спуски.
- Купила сноуборд, вот теперь осваиваю, - Елизавета показывает обновку. - Раньше на лыжах каталась, теперь перешла на сноуборд. Из-за мужа. Он у меня заядлый сноубордист. Катаемся не только тут, частенько выбираемся в «Силичи» и «Логойск». Когда научимся уверенно кататься, может, и за границу съездим на более сложные трассы.
Гости с удовольствием осваивают склоны, вспоминая позабывшиеся за лето навыки. Среди тех, кто поеданию праздничного «Оливье» предпочел сноуборд - многодетный отец Иван. Свою любовь к зимним видам спорта решил привить детям - Саше и Жене. Мальчики сильно не возражали. Как удержаться, когда такая прекрасная погода за окном?
- В прошлом году обоих поставил на лыжи. В этом году Сашка уже третий раз стоит на сноуборде, - не без гордости рассказывает Иван. - Я сам давно катаюсь на лыжах, потом перешел на сноуборд. И жену подсадил. Она недавно родила третьего, поэтому пока катаемся не всей семьей. Когда малыш подрастет, обязательно купим лыжи и ему.
Пока в «Солнечной долине» можно покататься только на сноуборде и горных лыжах. Снаряжение можно взять на прокат. Один взрослый комплект горнолыжного или сноубордического оборудования на два часа обойдется в 13 рублей по будням и 16 рублей по выходным и праздникам. Для детей – 8 и 11 рублей соответственно. Взять инвентарь можно до 20:30.
- Прокат тюбингов временно на паузе. Откроем его, когда выпадет достаточный слой снега, - анонсирует Вячеслав Юдин. – Покататься на арендованных у нас тюбингах можно в ближайшем городском парке. Он находится буквально в 50 метрах от здания проката.
Вячеслав Юдин внимательно следит за прогнозами погоды, от которой напрямую зависит посещаемость центра:
- Если есть минус три градуса, то уже включаем снежные пушки. Маленький учебный успеваем подготовить дня за три. Чтобы оснежить основной склон нужна примерно неделя. Мы уже начали его оснеживать. Планируем к новогодним выходным открыть.