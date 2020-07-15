Поисковикам удалось найти внучку погибшего узника шталага 352 Николая Новикова

На прошлой неделе 1-я специализированная поисковая рота 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны в ходе раскопок в Масюковщине на месте бывшего лагеря военнопленных шталаг 352 обнаружила солдатский медальон. Археолог 1-й специализированной поисковой роты Вадим Томилин сообщил, что внутри находился не стандартный вкладыш установленного образца, а самодельная записка:

– Видимо, предчувствуя смерть, боец записал свои данные на клочок бумаги и положил в капсулу. Владелец медальона – Новиков Николай Афанасьевич, 1909 года рождения. Уроженец Смоленской области Износковского района деревни Доманово. Служил в 252-й стрелковой дивизии, попал в плен в Вяземском котле. Связь с ним прекратилась в сентябре 1941 года…

Благодаря уцелевшему вкладышу в обнаруженном медальоне удалось пролить свет на судьбу еще одного бойца

Специалисты управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил начали поиск родственников. Вскоре удалось выйти на внучку Николая Новикова. В ответном письме на запрос поисковиков женщина написала: "Здравствуйте! Я, Гомонова Татьяна Алексеевна, являюсь внучкой Новикова Николая Афанасьевича. Родилась 14 апреля 1955 года в деревне Доманово. Новикова Ольга Ивановна – моя бабушка, которая умерла в 1989 году и похоронена в селе Вешки, рядом с деревней Доманово. У Новикова Николая Афанасьевича двое детей: Ильина Клавдия Николаевна (1928 года рождения) и Новиков Василий Николаевич (1936 года рождения), которых в настоящее время уже нет в живых, из родственников остались только я, моя дочь и внук. Я проживаю в д.Подборки Козельского района Калужской области. Работаю в Подборской сельской школе".

Не исключено, что семья Николая Новикова будет не единственной, кто получит заветное письмо, ведь раскопки в Масюковщине продолжаются.