Самолет МЧС России Ан-74 планирует отправиться на поиски рыбаков судна "Онега", затонувшего 28 декабря в Баренцевом море. Во время поиска экипажа уже осмотрели 1,2 тыс. кв. км, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Мурманской области.
– Ориентировочно на 10:00 30 декабря запланирован вылет борта Ан-74 МЧС России в зону поиска членов экипажа судна "Онега". Продолжают работу штабы, – рассказали в ведомстве.
В МЧС России добавили, что на утро 30 декабря общая площадь, которую получилось осмотреть в районе гибели судна, составляет 1250 кв. км. В район поисков планирует прибыть днем спасательный буксир "Микула" с водолазами и водолазным снаряжением на борту и присоединиться к поисковой операции.
Фото: pixabay.com
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Поиски рыбаков с затонувшей в Баренцевом море "Онеги" продолжаются: спасатели обследовали 1,2 тыс. кв. км
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