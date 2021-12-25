Погружение в языковую среду: в столичной школе придумали, как привлечь детей к изучения английского

Перед новогодними каникулами в минской средней школе №92 устроили развлекательно-познавательную Неделю английского языка. К слову, мероприятие уже стало традиционным и проводится третий год, формат — приключенческая игра в форме квеста. Правда в этом году масштаб расширили. Присоединились и другие школы Заводского района.





История трехлетней давности началась с идеи учителя английского языка 92-ой школы Юлии Чубаровой. Коллеги ее поддержали и помогли с организацией.

— У меня, как у учителя, в процессе обучения возникали вопросы: как пробудить чувство интереса к изучению английского языка у современных детей, как отвлечь детей от гаджетов и разнообразить их досуг в шестой школьный день? Один из ответов на эти вопросы я нашла в организации внеурочных мероприятий по учебному предмету, — рассказывает преподаватель.

Так родилась идея проведения Недели английского языка в форме квеста. То есть в форме игры, которая будет детям гораздо ближе, чем классическое «сидение» за партой. В этом году в такой интерактив решено было подключить пяти и шестиклассников из шести школ и гимназии района. Старшеклассников тоже привлекли к этой авантюре. Они давали младшеньким задания и проводили испытания.





Все началось с того, что участники представили свои команды на английском языке. Каждая имела свои отличительные знаки: у одних — одинаковые галстуки, у других — футболки с надписью школы, у третьих — квадратные академические шапочки. К представлению команд на иностранном ребята подошли творчески, одни команды пели, другие танцевали. Дальше начался квест.

— Согласно маршрутному листу участникам нужно было пройти семь станций: «Грамматическая станция», на которой у ребят проверили знания грамматики. «Лексическая станция»: здесь они выполняли задания на знания лексики, на «Лестнице Веселья» отгадывали загадки и ребусы. Следующими станциями были «Угадай мелодию» и «Угадай мультфильм». Творческой остановкой стала станция «Рождественская»: ребята писали письмо деду Морозу и пели рождественские песни, — перечисляет Юлия Чубарова.

Одна из самых запоминающихся станций — «Английские традиции». Здесь прошел блинный забег и бег с яйцом. Правила таковы: кто быстрее пронесет на сковороде импровизированный «горячий блинчик», при этом подбрасывая его в воздухе, тот и победитель раунда.





— Важно было на каждой станции получить жетон, ­­— объясняет преподаватель. ­— Ведь победа за той командой, которая быстрее пройдет все испытания.

В конце ребят ждала «Суперигра», в ходе которой выявили победитель. Среди пятых классов победителем стала 92-ая школа, а среди шестых — гимназия №14. Не остались обделенными и остальные участники квеста. Дед Мороз и Снегурочка всем вручили сладкие призы.













Фото Юлии Чубаровой