Гродненские пограничники задержали украинца, который шел к девушке, проживающей в Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
31 января пограничным нарядом заставы "Тушемля" была обнаружена дорожка следов одного человека, которая вела из Польши в Беларусь. На место обнаружения следов выбыла тревожная группа. Вскоре в 200 м от границы был задержан неизвестный молодой человек.
Пограничники быстро установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний гражданин Украины. В ходе опроса молодой человек объяснил, что решил нарушить границу ради девушки, которая живет в Беларуси. К «путешествию» подготовился основательно: при себе он имел 3 мобильных телефона, палатку, компас, газовый баллончик, вещи и продукты питания.
На данный момент парень водворен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении его начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Парню грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.
Фото: Госпогранкомитет
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Пограничники задержали украинца, который шел к девушке в Беларусь
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