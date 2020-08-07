Пограничники Пинского погранотряда пресекли попытку контрабанды сигарет в Украину

Сегодня ночью в Дрогичинском районе у белорусско-украинской границы пограничный наряд обнаружил схрон с тремя коробами, обернутыми в полиэтилен. Внутри оказались табачные изделия. Судя по всему, их собирались перенести через границу.

– В ходе дальнейших поисковых мероприятий пограничники обнаружили еще 27 подобных коробов. В данный момент военнослужащие Пинского погранотряда проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной деятельности. 30 коробов табачных изделий изъяты, – сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

За семь месяцев военнослужащими Пинского погранотряда пресечено девять попыток перемещения через границу контрабандных грузов на общую сумму свыше 85 тысяч рублей.