Белорусские пограничники помогли соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины

Все они были в изможденном состоянии с признаками обморожения ног.Беженцы рассказали, что их было четверо вместе с погибшим мужчиной. Находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны силовиков.Также их пугали и натравливали на них служебных собак. Последствия такого «гуманного» отношения – многочисленные травмы и жалобы на продолжительную головную боль.Белорусские пограничники оперативно оказали помощь на месте и вызвали бригаду "скорой". После осмотра медиками пострадавших иностранцев госпитализировали в Браславскую центральную районную больницу.Фото: ГПК