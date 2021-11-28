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  2. Белорусские пограничники помогли соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины

Белорусские пограничники помогли соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины

27 ноября в Браславском районе было обнаружено тело беженца без признаков жизни. Недалеко от того места, в ходе поисковых мероприятий в пограничной зоне были найдены еще трое иностранцев без документов. Предположительно, они родом из Шри-Ланки. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.


Все они были в изможденном состоянии с признаками обморожения ног. 

Беженцы рассказали, что их было четверо вместе с погибшим мужчиной. Находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны силовиков. 

Также их пугали и натравливали на них служебных собак. Последствия такого «гуманного» отношения – многочисленные травмы и жалобы на продолжительную головную боль.


Белорусские пограничники оперативно оказали помощь на месте и вызвали бригаду "скорой". После осмотра медиками пострадавших иностранцев госпитализировали в Браславскую центральную районную больницу.

Фото: ГПК

СК проводит проверку по факту обнаружения тела беженца на границе
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