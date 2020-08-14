Пограничники не впустили в страну двух пассажиров рейса Лондон – Минск

Ими оказались два гражданина Латвии 1975 и 1993 гг. рождения, которые не смогли пояснить цели визита в Беларусь, рассказали в Госпогранкомитете.

Пограничники не впустили в страну двух граждан Латвии, которые прилетели рейсом Лондон –Минск.

– Один из мужчин рассказал, что приехал в Беларусь отдохнуть, но куда именно еще не решил, а второй – по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора, – рассказали в Госпогранкомитете.

В ведомстве добавили, что оба иностранца были спортивно сложены, с собой у них имелась крупная сумма денег – более 15 тысяч долларов. Также у «бизнесмена» нашлась татуировка с нацистской свастикой и нанесенной поверх розой ветров.

– Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено телеграм-сообщество из пяти человек – двух латышей и трех украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь, – подчеркнули в Госпогранкомитете.

В итоге иностранцев не впустили в страну на основании статьи 30 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Беларусь».