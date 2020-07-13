Погода во вторник: кратковременные дожди и до +23°С

Кратковременные дожди и до +23 градусов ожидается в предстоящие сутки в Беларуси. Об этом sb.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 14 июля, синоптики обещают переменную облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах предвидится слабый туман. Ветер будет северный, северо-западный 4-9 м/с, днем по востоку порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +6… +12°С, днем — от +17 до +23°С.

В среду, 15 июля, прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах республики возможен кратковременный дождь.Ночью и утром по западу возможен слабый туман. Ветер ожидается северо-западный 4-9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с. Столбики термометров будут колебаться ночью от +7 до +13°С, днем — от +16 до +23°С, по юго-западу воздух прогреется до +25°С.

В четверг, 16 июля, сохранится переменная облачность. Вновь будет преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый 4-9 м/с. Ночью прогнозируется +7… +13°С, днем — от +20 до +27°С.