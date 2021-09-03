Погода в выходные: от -2 °С до +17 °С и кратковременные дожди

Завтра, 4 сентября, будет переменная облачность. Ночью преимущественно по южной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +2…+8 °С, днем – +11…+17 °С.В воскресенье, 5 сентября, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, местами ожидаются слабые заморозки до 2 градусов. Днем будет 10–17 градусов со знаком плюс.В понедельник, 6 сентября, переменная облачность. В основном без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3–8 метров в секунду. Ночью будет +1…+6 °С, местами до -3 °С. А днем прогнозируется 11–17 градусов выше нуля.