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Погода в выходные: оранжевый уровень опасности из-за ветра, дожди и до +12 °С

В выходные в Беларуси будет облачно. Не обойдется без дождей, так что не забывайте зонты. Прогнозом погоды на 6–7 ноября с sb.by поделились в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В субботу, 6 ноября, будет ветрено: ночью местами, а днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15–18 м/с. В связи с этим в Минприроды объявили оранжевый уровень опасности, как и на 5 ноября. В субботу также ожидаются кратковременные дожди на большей части территории страны. Будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от +2 °С до +7 °С, днем от +5 °С до +11 °С.

В воскресенье, 7 ноября, будет преимущественно облачно. К сожалению, погода в праздничный день не порадует: синоптики прогнозируют слабый туман и дожди на большей части территории Беларуси. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы 15–18 м/с. Температура воздуха ночью +2... +7 °С. Днем столбики термометров покажут от +5 °С до +12 °С.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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