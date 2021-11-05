Погода в выходные: оранжевый уровень опасности из-за ветра, дожди и до +12 °С

, будет ветрено: ночью местами, а днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15–18 м/с. В связи с этим в Минприроды объявили оранжевый уровень опасности, как и на 5 ноября. В субботу также ожидаются кратковременные дожди на большей части территории страны. Будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от +2 °С до +7 °С, днем от +5 °С до +11 °С., будет преимущественно облачно. К сожалению, погода в праздничный день не порадует: синоптики прогнозируют слабый туман и дожди на большей части территории Беларуси. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы 15–18 м/с. Температура воздуха ночью +2... +7 °С. Днем столбики термометров покажут от +5 °С до +12 °С.